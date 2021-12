N’appelez pas cela une mise à niveau

Motorola existe depuis plus longtemps que tout le monde qui lit ceci. Elle a subi quelques changements au cours des décennies : les spin-offs, les acquisitions, les fusions et presque tout ce qui peut arriver à une entreprise. Aujourd’hui, l’incarnation mobile de Motorola est à la hausse. À la suite du retrait de LG du monde des smartphones, Moto a gagné des parts de marché pour devenir le troisième OEM aux États-Unis. Il n’y est pas arrivé avec des téléphones phares flashy, mais avec des appareils bon marché et compétents que les opérateurs adorent stocker dans leurs magasins.

C’est une description appropriée du dernier téléphone de l’entreprise, le Moto G Power. Oui, Motorola a sorti un G Power il y a moins d’un an, mais celui-ci est le modèle 2022. Il commencera à apparaître dans certaines gammes de transporteurs au début de l’année prochaine, mais il devrait être disponible dans pratiquement tous les canaux de vente d’ici quelques mois. Lorsque le téléphone arrivera, vous pourrez en obtenir un à partir de 200 $, un peu moins cher que la version précédente. Moto a basculé la caméra sur un capteur 50MP et est passé de Qualcomm à MediaTek à l’intérieur. En fin de compte, c’est exactement ce que vous attendez d’un téléphone Motorola à 200 $, pour le meilleur ou pour le pire.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Le nouveau Moto G Power se réduit à une puce MediaTek avec des performances inégales, et ni l’écran 90 Hz ni l’appareil photo 50MP ne le compensent.

Caractéristiques

Marque: Motorola

Espace de rangement: 64 Go

CPU: MediaTek Helio G37

Mémoire: 4 Go

Système opérateur: Android 11

Batterie: 5000mAh, charge 15W

Ports : USB-C, prise casque

Affichage (taille, résolution) : ACL de 6,5 pouces 720 x 1600 à 90 Hz

Caméra (avant) : 8MP

Caméras (arrière) : Primaire 50MP, profondeur 2MP, macro 2MP

Prix: 199,99 $

Connectivité : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0

Dimensions: 167,2 x 76,5 x 9,4 mm, 203 g

Avantages

Durée de vie de la batterie extrême La version propre d’Android a toujours une prise casque Le prix de 200 $ baissera probablement avec les promotions des opérateurs

Les inconvénients

Matériel sous-alimenté L’affichage est de faible résolution, faible et inégal Livré avec un ancien logiciel et ne reçoit qu’une seule mise à jour majeure du système d’exploitation

Conception, matériel, contenu de la boîte

Motorola a apporté un certain nombre de modifications à la conception du dernier G Power, mais aucun d’entre eux n’a vraiment changé la donne. Moto n’a pas tellement fait évoluer ses téléphones économiques, car il combine simplement différentes fonctionnalités et éléments matériels apparemment au hasard. Certains téléphones Moto ont des capteurs d’empreintes digitales dans le bouton d’alimentation, mais celui-ci utilise un lecteur d’empreintes digitales orienté vers l’arrière. Il fait le travail avec une vitesse et une précision suffisantes, et le petit divot pour le capteur est agréable à avoir car il vous donne un endroit pour reposer votre doigt et stabiliser le téléphone. Le module de caméra est dans le coin supérieur gauche du dos, et il ne dépasse pas loin. L’objectif du milieu est le nouvel appareil photo 50MP. Des couvercles en verre identiques entourent les capteurs macro et de profondeur de chaque côté.

Le dos est en plastique texturé mat avec une sorte de vague tourbillonnante. Cela n’a pas l’air cher, mais le plastique brillant déguisé en verre que Moto a utilisé sur d’autres téléphones de la série G non plus. Au moins de cette façon, ce n’est pas un aimant à empreintes digitales. Le plastique est plutôt fin – vous pouvez le sentir fléchir un peu si vous appuyez assez fort, ce que le modèle 2021 n’avait pas. Il n’y a pas grand-chose d’autre à l’extérieur. Il y a un port USB-C en bas, une prise casque en haut et les touches d’alimentation/volume sont sur le bord droit.

À l’avant et au centre se trouve le nouvel écran LCD 720p de 6,5 pouces. Il est très légèrement plus petit que le précédent Power, mais le taux de rafraîchissement a été augmenté jusqu’à 90 Hz. C’est un changement positif… en théorie, mais les entrailles MediaTek du téléphone s’y opposent ici. La résolution n’est pas terrible non plus. Un écran 720p de cette taille semble sensiblement confus par rapport aux panneaux 1080p, et la luminosité moyenne chute brutalement lorsque vous le regardez, même légèrement hors de l’axe. Les couleurs LCD délavées n’aident certainement pas, pas plus que le rétroéclairage ne saigne sur les bords et le trou de perforation de l’appareil photo. Le verre semble également manquer d’un revêtement oléophobe, ou celui qu’il a est tout simplement très mauvais. Dans les deux cas, je me retrouve à essuyer le téléphone assez souvent pour essayer de minimiser les taches.

Les téléphones économiques comme le nouveau G Power sont livrés avec une chose que les produits phares n’ont pas : un chargeur. Vous obtenez une prise de 10 W et un câble USB A-to-C court avec le téléphone. C’est tout ce que vous trouverez dans la boîte à part les manuels habituels et les avis de garantie, mais il est toujours agréable d’avoir un chargeur avec votre téléphone.

Logiciel, performances et batterie

Si vous avez utilisé des téléphones Motorola au cours des trois ou quatre dernières années, vous saurez à quoi vous attendre de la version d’Android 11 de G Power. comme Peek Display pour surveiller les notifications (voir ci-dessous). Certains des téléphones haut de gamme de Moto sont dotés de fonctionnalités supplémentaires, dont certaines sont même nouvelles. Ce téléphone, cependant, reste avec l’ensemble de fonctionnalités de base de Moto. Cela ne veut pas dire que le logiciel est mauvais – « My UX » de Motorola est l’un des skins Android les moins choquants visuellement, et j’aime des fonctionnalités comme le chop-chop pour activer la lampe de poche. Le téléphone déverrouillé que je teste n’est livré avec aucun bloatware, mais vous pouvez parier que les opérateurs colleront quelques-unes de leurs applications sur ce téléphone.

Motorola n’essaie toujours pas de rivaliser sur la prise en charge des mises à jour, même sur des téléphones plus chers. Cependant, la garantie de mise à jour ici est tout à fait ce à quoi je m’attendrais pour un téléphone à petit budget. Il est livré avec Android 11, et il obtiendra une mise à jour vers Android 12 à un moment donné (ne retenez pas votre souffle). En ce qui concerne les mises à jour de sécurité, Moto prendra en charge le téléphone avec des correctifs bimensuels pendant deux ans.

Heureusement, il n’y a pas beaucoup d’encombrement dans le logiciel car le MediaTek Helio G37 a du mal à suivre bon nombre de mes tâches quotidiennes sur smartphone. Un taux de rafraîchissement de 90 Hz ne vaut la peine que si le téléphone peut maintenir des fréquences d’images suffisamment élevées pour en tirer parti. La puce Helio G37 n’est malheureusement pas à la hauteur. Le téléphone maintient des fréquences d’images élevées sur l’écran d’accueil et dans les paramètres, mais la plupart des applications (même celles de Moto elle-même) sont suffisamment à la traîne pour que vous puissiez rarement profiter d’animations fluides. Il y a aussi un certain décalage lors de l’ouverture d’applications ou de l’utilisation du geste d’accueil. Je ne suis pas surpris – le G37 est un pas en arrière par rapport au Snapdragon 662 du dernier G Power. Cette puce avait un arrangement CPU 4+4 avec des cœurs A73 et A53. Le G37 n’a que huit A53 à faible consommation, et il utilise un processus plus ancien de 12 nm. Les performances de jeu sont cependant un peu meilleures que ce à quoi je m’attendais. Tant que vous n’essayez pas de jouer à Genshin Impact, le G Power devrait faire l’affaire.

L’un des principaux arguments de vente de ce téléphone, comme son prédécesseur, est la durée de vie de la batterie. Il associe une cellule de 5000 mAh à un matériel modeste, et les résultats sont impressionnants. Motorola dit que ce téléphone fonctionnera pendant environ trois jours par charge, et j’ai trouvé que c’était assez précis. Il y a eu des moments où je me suis demandé si quelque chose n’allait pas avec la jauge de la batterie parce que cela prend tellement de temps à changer. Je souhaite que le téléphone soit chargé plus rapidement que 10 W, mais il est rare de voir quelque chose de beaucoup plus rapide dans les téléphones à petit budget.

Appareils photo

Moto fait une grosse affaire sur le capteur d’appareil photo 50MP de ce téléphone, mais ce n’est pas une mise à niveau significative de la résolution. Le 2021 G Power avait un primaire de 48MP, mais ce n’est pas la question – les mégapixels n’ont pas d’importance. Certaines des meilleures caméras pour smartphones disponibles ont une résolution bien inférieure, mais elles sont physiquement plus grandes, avec des pixels plus gros et des ouvertures plus larges. Le capteur 50MP du G Power ne changera pas la donne.

Si vous disposez de suffisamment de lumière, l’appareil photo peut fournir des détails acceptables avec des fichiers 12,5 MP regroupés. Cependant, la plage dynamique et les couleurs sont décevantes. Aucune des photos que j’ai prises avec ce téléphone ne ressemblait à des gardiens, mais si vous voulez juste prendre des photos partageables, c’est faisable à la lumière du jour. La nuit, pas tellement. Les images sont boueuses, le temps d’exposition augmente rapidement et il n’y a pas de stabilisation optique. Cela signifie que vous obtiendrez beaucoup de photos floues.

Galerie d’images (11 images)

Il y a deux autres choses à l’arrière qui ressemblent à des caméras, alors qu’en est-il de celles-ci ? Peut-être qu’ils seront la grâce salvatrice du G Power ? Hélas non. C’est un autre appareil photo doté de capteurs macro et de profondeur. L’appareil photo macro 2MP ne prend pas de bonnes photos (aucun d’entre eux ne le fait). Le capteur de profondeur peut aider avec le mode portrait, mais de nombreux téléphones s’en passent sans. Peu importe, c’est de retour là-bas. Je pense que c’est en partie une considération cosmétique à ce stade, le but étant d’avoir trois choses qui ressemblent à des caméras même si une seule d’entre elles est utile.

Faut-il l’acheter ?

Si vous êtes pointilleux sur votre expérience mobile, non, vous ne devriez pas acheter le Moto G Power 2022. Ce téléphone a certaines priorités en tête, et elles ne sont pas les miennes. Je ne doute pas que le G Power se vendra en grand nombre grâce à sa présence dans pratiquement tous les canaux de vente des opérateurs. Mais en tant que téléphone déverrouillé ? Il existe de meilleures options de Samsung et OnePlus dans cette gamme de prix. Le G Power a un affichage de qualité inférieure même avec le rafraîchissement de 90 Hz, et les performances sont médiocres. Même à 50MP, l’appareil photo n’est pas très bon non plus. Et bien sûr, il n’y a pas de 5G, ce qui est de plus en plus courant dans les téléphones économiques de OnePlus et Samsung.

À gauche : G Power 2022, à droite : G Power 2021

La bonne nouvelle pour Motorola est que le genre de personne qui achète des téléphones à moins de 200 $ auprès d’un opérateur n’est généralement pas le genre de personne qui se soucie de ces choses. Le Moto G Power 2022 est fiable, robuste et dure longtemps avec une charge. C’est tout ce que certaines personnes veulent d’un téléphone, et le G Power l’a. Si vous avez juste besoin d’acheter un téléphone bon marché auprès de votre opérateur, il existe des options pires que le Moto G Power.

Achetez-le si…

Vous avez un budget limité et préférez acheter auprès de votre opérateur. Vous détestez charger votre téléphone.

Ne l’achetez pas si…

Vous prenez beaucoup de photos et vous voulez qu’elles soient bonnes. Vous avez besoin d’un téléphone qui reste rapide même en cas de stress.

Nous espérons que vous aimez les articles que nous recommandons et dont nous discutons ! AndroidPolice a des partenariats affiliés et sponsorisés, nous recevons donc une part des revenus de certains de vos achats. Cela n’affectera pas le prix que vous payez et nous aide à offrir les meilleures recommandations de produits.

A propos de l’auteur

Ryan Whitwam (7123 articles publiés)



Ryan est un écrivain technique/scientifique, sceptique, amoureux de tout ce qui est électronique et fan d’Android. Dans ses temps libres, il lit de la science-fiction de l’âge d’or et dort, mais rarement en même temps. Sa femme le tolère comme peu le feraient. Il est l’auteur d’un roman de science-fiction intitulé The Crooked City, disponible sur Amazon et Google Play.

Plus de Ryan Whitwam