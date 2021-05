N’appliquez pas les mesures d’évaluation de la vieille école à la nouvelle école Ethereum

Un ami du partenaire commercial de ma femme a acheté Ethereum (CCC:ETH-USD) plus tôt cette année, alors qu’il se négociait autour de 1000 $. J’adorerais pouvoir dire à l’ami de vendre, mais j’aurais très peu de munitions à lui fournir.

La réalité est que si vous êtes comme moi et que vous vous accrochez à des mesures d’évaluation à l’ancienne telles que le flux de trésorerie disponible (FCF), elles ne vous aideront pas beaucoup lorsqu’il s’agira d’évaluer la crypto-monnaie. La vieille école ne fonctionne pas dans ce cas.

Donc, si vous avez une caisse de FOMO (peur de rater quelque chose), vous voudrez peut-être prendre une bière et vous détendre. En aucun cas, vous ne serez en mesure de proposer un scénario de valorisation qui ait du sens.

Voici pourquoi.

Vous ne pouvez pas évaluer Ethereum

Avant de m’envoyer par e-mail un million d’exemples de personnes qui l’auraient fait, permettez-moi de citer un article de Medium d’octobre 2020 intitulé «Comment valoriser Ethereum aujourd’hui: DeFi, The Protocol Sink Thesis et au-delà.» La pièce a été produite par le Norwegian Block Exchange, le principal échange cryptographique de Norvège.

«Bien que toutes sortes de services puissent être construits sur la blockchain Ethereum, puis les uns sur les autres, le règlement final ne peut être effectué que dans Ether», déclare l’article.

«En d’autres termes, à un moment donné, tous les services Ethereum doivent envoyer des transactions Ether pour payer pour continuer à fonctionner. Pour cette raison, toute croissance au-dessus du réseau se réduit toujours à sa fondation, où la plus grande valeur finit par s’accumuler sur le long terme. »

L’article dit que si Ethereum est un bien public mondial, par extension, cela suggérerait qu’Ether est également un bien public mondial. Et tout ce qui est un bien public mondial doit posséder une valeur tangible.

Je vous encourage à le lire. Cela vous fait certainement penser à Ethereum et à sa position dans le monde.

Et ne vous méprenez pas, je suis un partisan d’Ethereum. Début avril, j’ai dit que si je ne pouvais posséder qu’une seule crypto-monnaie et que les choix étaient Ether ou Bitcoin (CCC:BTC-USD), 10 fois sur 10, j’irais avec le premier. L’utilitaire est tout.

Cependant, cela ne me donne toujours pas de valeur intrinsèque.

InvestorPlace à la rescousse?

Alex Sirois d’InvestorPlace a présenté un argument intéressant à la mi-mars pour expliquer pourquoi Ethereum pourrait bientôt dépasser Bitcoin en tant que crypto-monnaie la plus précieuse au monde. À l’époque, l’ETH se négociait autour de 1700 $, bien en dessous du prix de plus de 50000 $ pour acheter un jeton BTC.

Sirois poursuit en discutant du flippening, une collection de huit paramètres qui inclut la capitalisation boursière. Les huit métriques indiquent un moment où Ethereum devrait dépasser Bitcoin. En mars, Ethereum était aux deux tiers du chemin.

Mon collègue soutient que plus la capitalisation boursière est élevée, plus l’entreprise est forte. J’aurais aimé que ce soit vrai, mais nous avons tous des exemples d’actions à grande capitalisation qui valent beaucoup plus qu’elles ne devraient l’être, simplement parce qu’elles versent des dividendes constants et ont des conséquences importantes.

Mais je m’éloigne du sujet.

Son point est que nous devons surveiller à quel point Ethereum est proche du passage de Bitcoin du point de vue de l’évaluation de la capitalisation boursière. L’écart était de 715 millions de dollars en mars. Au moment où j’écris ceci, c’est 549,7 millions de dollars – il sera difficile de ne pas considérer la crypto-monnaie comme quelque chose de valeur réelle.

Plus encore, si les entreprises commencent à acheter de l’ETH pour leurs bilans, c’est fini mais les pleurs.

La ligne de fond

Je suis quelqu’un qui s’appuie sur la génération de flux de trésorerie disponibles lors de l’analyse des actions non financières. En octobre dernier, j’ai écrit «10 actions sous-évaluées à acheter», une collection de 10 actions de la FNB Pacer US Cash Cows 100 (NYSEARCA:COWZ) avec une formidable génération FCF.

Au cours des sept mois qui ont suivi, les 10 actions ont enregistré en moyenne un rendement de 22,7%, sans compter les dividendes, contre un rendement de 17,5% sur la même période SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA:ESPIONNER).

Nom de la compagnie

12 octobre 2020

11 mai 2021

Pourcentage de retour

Altria (NYSE:MO) 40,45 $ 50,43 $ 24,7%

Meilleur achat (NYSE:BBY) 118,33 $ 121,67 $ 2,8%

CVS (NYSE:CVS) 59,72 $ 84,37 $ 41,3%

Découverte (NASDAQ:DISQUE) 22,34 $ 36,78 $ 64,6%

Sciences de Galaad (NASDAQ:DORER) 64,55 $ 67,22 $ 4,1%

Intel (NASDAQ:INTC) 53,88 $ 55,04 $ 2,2%

Kroger (NYSE:KR) 34,63 $ 38,42 $ 10,9%

Lennar (NYSE:LEN) 83,95 $ 103,45 $ 23,2%

Cible (NYSE:TGT) 164,57 $ 209,24 $ 27,1%

Aliments Tyson (NYSE:TSN) 58,97 $ 79,44 $ 25,8% SPDR S&P 500 ETF Trust 352,43 $ 414,21 $ 17,5%

Comment pensez-vous que l’ETH a fait? Il a augmenté d’environ 998%.

Maintenant, je pourrais vous donner 10 autres actions avec un fort flux de trésorerie disponible qui fonctionneraient bien au cours des 3 à 5 prochaines années sur la base de la poursuite de la croissance du FCF tout en maintenant un rendement FCF raisonnable, mais je n’ai aucun moyen d’évaluer Ethereum autrement que de dire ça vaut quelque chose.

En 2018, Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A, NYSE:BRK.B) Le PDG Warren Buffett a discuté du concept de «valeur intrinsèque» tout en discutant des changements dans sa politique de rachat d’actions.

«Le plus difficile est de trouver la valeur intrinsèque. Il y a beaucoup plus à la valeur intrinsèque que le P / E », a déclaré Buffett en juillet 2018. Il a poursuivi qu’il n’était pas possible de calculer des valeurs décimales spécifiques« ou quoi que ce soit de ce genre ».

Mais au moins avec la valeur intrinsèque, vous avez une chance de vous rapprocher. Avec Ethereum, vous avez des bupkis.

Cela signifie-t-il que vous ne devriez pas acheter de l’ETH à ces prix? C’est le cas si vous aimez la certitude.

