N’appuyez pas sur le bouton de répétition des offres de cafetière Keurig sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Se réveiller chaque matin peut être un frein. Essayer de vous forcer à sortir du lit alors que vous ne voulez tout simplement pas vous lever est une situation que l’on peut comprendre pour presque tout le monde. Surtout à cette période de l’année où il fait plus froid et plus sombre le matin, il est difficile de se lever. Une chose sur laquelle beaucoup de gens comptent le matin est le café. Cela peut vous aider à vous lever et à vous préparer à commencer la journée. UNE Cafetière Keurig peut faire un cadeau parfait pour presque tout le monde.

L’utilisation d’une cafetière Keurig peut vous aider à préparer une seule tasse de café et vous permettre de varier les saveurs. Vous n’avez plus besoin de préparer un seul pot de café d’une seule saveur. Ces machines ne sont pas toujours en vente. Mais en ce moment, Amazon a une énorme vente sur les machines Keurig dont vous n’avez peut-être pas réalisé que vous aviez besoin. le Offres sur les cafetières Keurig tu vas trouver vont t’aider à te réveiller le matin.

Il y a une cafetière Keurig pour tout le monde

La cafetière Keurig K-Mini Plus Source de l’image : Keurig/Amazon

Donnez-vous de la place sur votre îlot ou votre comptoir avec le Cafetière Keurig K-Mini Plus. Cela a un compartiment de stockage de dosettes qui contient neuf dosettes K-cup. Le café est préparé en quelques minutes et il vous préparera une seule tasse de café quand vous le souhaitez. Le rangement du cordon est utile, car il garde votre plan de travail bien rangé. Le plateau d’égouttement amovible permet d’adapter des tasses de voyage jusqu’à 7 « de hauteur. La fonction d’arrêt automatique s’éteint après 90 secondes pour économiser de l’énergie. Cette option mince et miniature est à seulement 79,99 $, une économie de 20 $ !

En parlant de mince, le Cafetière Keurig K-Slim est également à prix réduit. Infusant entre 8 onces et 12 onces, c’est idéal pour n’importe quelle cuisine. Il mesure moins de 5 po de largeur pour s’adapter parfaitement à votre comptoir. Le réservoir amovible de 46 onces vous permet de préparer jusqu’à quatre tasses avant de remplir. Il est économe en énergie et compatible avec les tasses de voyage. C’est en baisse de 41 $ et ne coûte que 79 $.

Cafetière Keurig K-Mini Plus, cafetière à dosette K-Cup à portion individuelle, livrée avec 6 à 12 oz. B… Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 79,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Cafetière Keurig K-Slim, cafetière à dosette K-Cup à portion individuelle, 8 à 12 oz. Formats d’infusion, noir… Prix catalogue : 119,99 $ Prix : 79,00 $ Vous économisez : 40,99 $ (34%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Plus d’options haut de gamme

Tirez le meilleur parti de votre café avec le Cafetière Keurig K-Supreme Plus. Il est doté de la technologie Multistream, qui extrait plus de saveur et d’arôme à chaque infusion. Il existe des favoris programmables, vous permettant d’enregistrer les paramètres de jusqu’à trois personnes. Cela leur permet de configurer les paramètres comme ils les préfèrent.

Vous pouvez personnaliser votre tasse et la préparer plus fort ou à chaud sur de la glace pour un café glacé. Il y a trois réglages de force et trois réglages de température. Vous pouvez préparer une tasse de café de 4, 6, 8, 10 ou 12 onces. Le réservoir contient 78 onces d’eau. Cela bénéficie d’une remise modérée, vous pouvez donc l’obtenir pour seulement 165,49 $ au lieu de 190 $.

Cafetière Keurig K-Supreme Plus, cafetière à dosette K-Cup à portion individuelle, avec technologie MultiStream… Prix catalogue : 189,99 $ Prix : 165,49 $ Vous économisez : 25,00 $ (13%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Infusez-en pour toute la famille

La cafetière Keurig K-Duo est utilisée. Source de l’image : Keurig/Amazon

L’offre de cafetière Keurig qui aidera votre famille est la Cafetière Keurig K-Duo. Cela vous permet de préparer une tasse ou une carafe. Idéal pour les amateurs de café moulu et de K-cup, vous pouvez préparer les deux en quelques minutes. Cela vous permet de préparer une carafe de 6, 8, 10 ou 12 tasses ainsi qu’une tasse de 6, 8, 10 ou 12 onces.

Vous pouvez utiliser un filtre réutilisable pour préparer votre carafe parfaite (vendue séparément). Le grand réservoir d’eau peut contenir jusqu’à 60 onces. Vous pouvez choisir entre trois réglages de force et trois options de température. Programmer votre cafetière jusqu’à 24 heures à l’avance vous permet de savoir quand votre café sera infusé. Économisez 30 $ sur cela maintenant en l’obtenant pour seulement 139,99 $.

Cafetière Keurig K-Duo, portion individuelle et cafetière goutte à goutte de 12 tasses, compatible avec K… Prix catalogue : 169,99 $ Prix : 139,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (18%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Récupérez ces offres avant qu’elles ne s’épuisent !

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.