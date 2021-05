Narada Case Dernières nouvelles aujourd’hui

Les quatre dirigeants sont le ministre du Bengale occidental Firhad Hakim et Subrata Mukherjee, le député Madan Mitra et l’ancien dirigeant du TMC Sovan Chatterjee.

La Haute Cour de Calcutta a ordonné aujourd’hui que les quatre dirigeants du Bengale arrêtés dans l’affaire Narada restent assignés à résidence pour le moment. Les quatre dirigeants sont le ministre du Bengale occidental Firhad Hakim et Subrata Mukherjee, le député Madan Mitra et l’ancien dirigeant du TMC Sovan Chatterjee. Le Bureau central d’enquête (CBI) a arrêté les dirigeants plus tôt cette semaine dans l’affaire de corruption de Narada.

Jusqu’à aujourd’hui, les quatre dirigeants étaient en garde à vue.

La décision a été prise par un banc de deux membres comprenant le juge en chef par intérim Rajesh Bindal et le juge Arijit Banerjee. Alors que le juge Bindal a ordonné l’assignation à résidence des dirigeants, le juge Arijit Banerjee a préconisé une mise en liberté provisoire. Suite à la divergence d’opinions, le tribunal a renvoyé l’audience de mise en liberté sous caution des dirigeants à un plus grand banc de trois membres. D’un autre côté, la CBI s’était opposée à l’ordonnance d’assignation à résidence demandant un sursis.

Pendant ce temps, le gouvernement du Bengale occidental et la CBI ont été en désaccord sur la question. Alors que le CBI a fait du Bengal CM Mamata Banerjee et du ministre de la Justice Moloy Ghatak une partie dans l’affaire, un dirigeant du TMC a déposé une plainte contre le CBI pour avoir arrêté illégalement les députés du TMC.

La CBI a demandé le transfert de l’affaire Narada hors du Bengale occidental. La CBI a demandé le transfert de l’affaire Narada en alléguant des circonstances extraordinaires dans lesquelles Mamata Banerjee s’est assise sur un dharna dans le bureau de la CBI après les arrestations et l’agence n’a pas pu présenter physiquement les quatre accusés au tribunal en raison des protestations indisciplinées des partisans du TMC.

L’opération de piqûre de Narada a été menée par le journaliste Mathew Samuel du portail Web Narada News dans lequel certains des ministres du TMC ont été vus recevant de l’argent de représentants d’une société fictive au lieu de faveurs.

