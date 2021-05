Narada Case, Narada Case Latest News Today, Narada Case Update, Narada Scam Update: le ministre du Bengale occidental Firhad Hakim, Subrata Mukherjee, Madan Mitra, Shovan Chatterjee

Le banc de cinq juges du juge en chef par intérim Rajesh Bindal, les juges IP Mukerji, Harish Tandon, Soumen Sen et Arijit Banerjee ont accordé une caution provisoire.

Un plus grand banc de la Haute Cour de Calcutta a accordé une caution provisoire aux trois dirigeants du TMC et à un ancien membre du parti dans l’affaire de corruption Narada. Les quatre dirigeants comprennent deux ministres du Bengale Firhad Hakim et Subrata Mukherjee, le député du TMC Madan Mitra et l’ancien membre du TMC Shovan Chatterjee. Les quatre dirigeants ont été placés en résidence surveillée et arrêtés par la CBI le 17 mai.

Le banc de cinq juges du juge en chef par intérim Rajesh Bindal, les juges IP Mukerji, Harish Tandon, Soumen Sen et Arijit Banerjee ont accordé une caution provisoire tandis que les autres questions liées à l’affaire restent en suspens.

Le tribunal a déclaré que la caution provisoire n’était valable que jusqu’à ce que le banc rende une décision définitive dans cette affaire. Le banc de cinq juges a accordé une caution provisoire à la condition d’une caution personnelle de Rs 2 lakh et de deux cautions. Le tribunal leur a demandé de ne pas parler aux médias de l’affaire et des questions liées à l’affaire.

La CBI s’était opposée à la mise en liberté sous caution et même à l’assignation à résidence de l’accusé. Le tribunal a autorisé la CBI à interroger davantage les accusés, mais sans les convoquer physiquement. Le tribunal a déclaré que la CBI pouvait poursuivre les enquêtes par vidéoconférence.

Auparavant, le solliciteur général Tushar Mehta s’est opposé à l’octroi d’une caution provisoire en affirmant que les quatre dirigeants sont suffisamment influents pour influer sur l’enquête.

«Cette enquête a commencé en 2017. Ils n’ont pas été arrêtés à ce moment-là et l’enquête a été achevée sans les arrêter. Pourquoi pensez-vous qu’ils doivent être arrêtés maintenant et empêchés de s’acquitter de leurs fonctions publiques? » Bar and Bench a cité le juge IP Mukherjee.

Un banc de division de la Haute Cour de Calcutta avait divergé sur la question de la caution provisoire aux dirigeants, renvoyant l’affaire devant les cinq juges.

L’affaire de corruption Narada concerne une opération de piqûre menée par un journaliste au cours de laquelle certains dirigeants du TMC ont été filmés en train d’accepter des pots-de-vin. Le journaliste les a rencontrés en 2014 en se faisant passer pour un homme d’affaires prévoyant d’investir au Bengale et a donné de l’argent à 7 députés du TMC, quatre ministres, un député et un policier. L’ensemble de l’incident a été enregistré à la caméra et les vidéos ont été diffusées juste avant les élections de l’Assemblée de 2016 au Bengale occidental.

