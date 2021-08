Naraka Bladepoint Moonbane tuant et trésors Moonbane

in

Le Naraka Bladepoint Moonbane Le combat est l’une des batailles PvE les plus difficiles du jeu avec de riches récompenses si vous survivez.

Moonbane vous accorde des capacités spéciales pour un combat, et c’est suffisant pour dominer le match. Vous devrez cependant amener votre meilleure équipe au combat. Tuer un dieu n’est jamais facile.

Regarder sur YouTube

Naraka Bladepoint Moonbane | Tueur de Moonbane

Moonbane apparaît au hasard dans le hall, et pas fréquemment. Comme on peut s’y attendre d’une créature rare et puissante, le taux d’apparition de Moonbane est faible.

Vous ne pouvez rien faire pour augmenter le taux d’apparition de Moonbane. Cela pourrait changer dans les futures mises à jour, mais pour l’instant, votre meilleur pari pour faire apparaître Moonbane est de continuer à jouer plus de matchs.

Une fois qu’il apparaîtra, vous aurez une chance de combattre et de tuer Moonbane. Il y a quand même un petit hic. Tout le monde doit survivre au combat dans le hall pour que l’équipe gagne les trésors de Moonbane en récompense. C’est une tâche difficile, car Moonbane frappe fort. Assurez-vous de choisir judicieusement les compétences de votre héros avant de vous rendre dans le hall.

Naraka Bladepoint Moonbane | Trésors de Moonbane

Les trésors gagnés donnent à votre équipe un avantage significatif lors de la prochaine bataille. Emmener l’âme de Moonbane dans votre prochain combat vous donne les capacités de Moonbane en plus de vos habituelles. Ils sont puissants, mais pas imparables.

Si vous affrontez des adversaires dotés de capacités Moonbane, profitez de longs temps de préparation pour atteindre la sécurité et lancez votre attaque pendant les temps de recharge des capacités. Si vous utilisez l’âme de Moonbane, essayez de rassembler vos ennemis dans un seul endroit afin que les attaques AoE infligent de lourds dégâts à tout le monde à la fois.

Vous obtiendrez également de nouveaux effets accrocheurs autour de votre joueur dans le hall, uniquement pour montrer aux autres que vous avez tous les deux eu la chance de trouver le dieu et que vous avez vécu pour vous en vanter. Ces effets durent le reste de la journée.

Nous n’avons pas encore rencontré Moonbane trop souvent. Cependant, 24 Entertainment pense que c’est un événement assez courant et a imposé une limite maximale de trois fois à la fréquence à laquelle vous pouvez réclamer les trésors de Moonbane chaque jour.

Ces capacités fonctionnent bien avec n’importe lequel des nombreux personnages et capacités de Naraka Bladepoint. Si le décalage vous retient dans le combat de Moonbane ou de tout autre, nous avons quelques conseils pour y remédier.