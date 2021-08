Naraka Bladepoint Review – Maison des dagues volantes

Si absolument rien d’autre, soyez reconnaissant à Naraka Bladepoint d’être l’un des rares titres de bataille royale où se faire tirer dessus par quelqu’un qui se cache dans un arbuste à trois terrains de football n’est pas un danger. Cela en soi le rend accueillant d’une manière que le genre a tendance à ignorer. Mais sous cette relative facilité et accessibilité se cache un jeu astucieux de combat inspiré de wuxia qui exige beaucoup plus d’acier de la part de ses joueurs – et nous ne parlons pas seulement d’épées et de lances.

La prémisse de base de Naraka Bladepoint implique une île secrète où les dieux en guerre se sont autrefois battus jusqu’à la mort, et les guerriers se battent maintenant pour la plus petite partie du pouvoir des dieux. Mais cette histoire s’évapore pratiquement après l’étape du didacticiel, à l’exception de quelques cartes de connaissances maigres pour chaque personnage déverrouillé après avoir atteint un certain niveau d’XP. Tout ce que vous devez vraiment savoir, c’est que vous êtes sur une île de villages abandonnés, de caches d’armes dispersées et d’un mur de mort violet ondulant qui rapproche de plus en plus 60 braves guerriers. Votre seule mission est d’être la dernière personne debout, par tous les moyens nécessaires.

La survie signifie le combat, mais au lieu des pistolets/fusils de chasse/fusils d’assaut habituels, vous regardez principalement les armes de mêlée. Des options à distance existent, des arbalètes et des mousquets à tir lent aux dangers environnementaux qui peuvent être déclenchés par la bonne tranche ou par un tir au bon moment. Vous disposez également d’un grappin qui vous permet non seulement de traverser la carte et sur des terrains plus élevés, mais également de harponner et de voler sur vos adversaires. distance à mesure qu’ils se rapprochent. Obtenir le gros gros kill implique de se rapprocher de quelque chose de pointu, et ici, les confrontations avec des adversaires ont plus en commun avec Dynasty Warriors et SoulCalibur que Fortnite.

Chaque arme a un certain nombre de combos de mêlée, d’uppercuts sophistiqués, de manœuvres de charge et de parades, qui sont augmentés par des éclats de jade que vous pouvez trouver ou acheter sur le terrain. Tout en écrasant le premier ennemi que vous voyez fonctionne lorsque vous débutez (il y a actuellement des bots lancés avec de vrais joueurs pour vous faciliter la tâche au début), votre première rencontre avec un joueur qui sait ce qu’il fait vous en apprendra quelques-uns. leçons brutales.

Vous commencez à apprendre que votre parade a une marge de succès semblable à celle de Sekiro, et même cela repose sur un système de couleurs mal expliqué qui vous indique si votre personnage a la capacité de parer complètement une attaque spécifique. Les esquives sont efficaces, mais peuvent être facilement ajustées par un joueur intelligent et avant-gardiste. Vous rencontrerez même le redoutable mécanisme de dégradation des armes et des armures, qui ressemble à la rupture de l’accord sur le papier. Cependant, les objets de réparation sont répandus, et la poussée et l’attraction de chaque joueur – quel que soit son niveau de compétence – qui a besoin de trouver un répit pour réussir crée une tension plutôt agréable à chaque match. Vous faites face à tout cela tout en vous demandant si le prochain guerrier qui vous achèvera ne vous attend pas dans les arbres depuis tout ce temps. Tout le monde est vulnérable ici, tant que vous les attrapez au bon moment.

Viper Ning est l’un des nombreux personnages que vous pourrez incarner comme dans Naraka Bladepoint.

Galerie

C’est une base solide et passionnante sur laquelle construire un jeu de bataille royale, mais comme la plupart des jeux du genre, il y a beaucoup d’espace pour grandir. Il y a quelques pinailles avec le jeu en tant qu’ensemble de mécanismes. Le schéma de contrôle, en particulier, occupe un juste milieu où le combat réel est préférable avec un contrôleur, mais équiper / changer d’objet et gérer votre chargement de près nécessite une souris et un clavier. Et basculer dans les deux sens est effectivement gênant, quelle que soit la façon dont vous décidez de configurer la mise en page. Il n’y a que quelques modes de jeu pour le moment : un mode Battle Royale typique, avec une option pour les matchs Trio de style Apex Legends inclus, et un mode Deathmatch gratuit pour tous. C’est généralement bien pour un jeu qui a plus de contenu mécanique ou narratif pour vous garder engagé, mais ce n’est tout simplement pas où le jeu en est en ce moment, et la mouture peut devenir un peu par cœur en conséquence.

À l’heure actuelle, le plus gros problème du jeu est celui de la personnalité. Le monde de l’île de Morus est absolument magnifique, un lieu de vallées dorées ensoleillées, d’épaves obsédantes et de temples abandonnés. pour les apprécier, ce qui a généralement amené quelqu’un que je n’ai pas vu à décider d’essayer de décrocher un coup franc. L’environnement du jeu est tout à fait au point en ce qui concerne l’immersion. Cependant, les personnages sont un cas différent. À deux exceptions près – l’épéiste aveugle Viper Ning et la sorcière possédée Yoto Hime – les guerriers de l’île de Morus sont des artistes martiaux plutôt génériques dont la personnalité ne transparaît ni visuellement ni mécaniquement. Chacun a son propre ensemble de mouvements spéciaux et une capacité ultime, mais beaucoup d’entre eux sont difficiles à manier dans un combat mouvementé, du moins jusqu’à ce que vous les ayez suffisamment pour débloquer les versions améliorées beaucoup plus efficaces de ces mouvements. Il existe un certain niveau de personnalisation de la peau, où vous pouvez ajuster le visage et les costumes d’un héros dans une certaine mesure, mais comme il n’y a pas vraiment de raison de vous soucier de ces personnes, vous êtes obligé de faire des changements cosmétiques fragiles. La plupart des options pour ces changements sont verrouillées – vous l’aurez deviné – un système de butin, où il existe plusieurs devises, dont aucune n’est entièrement expliquée, et le moyen le plus efficace de les gagner consiste à dépenser de l’argent réel.

Le monde de Naraka Bladepoint s’inspire du folklore et des mythes anciens, ce qui confère à son environnement une esthétique mystique et d’un autre monde.

Galerie

L’interface utilisateur de Naraka Bladepoint est déjà un fouillis de choses dont vous ne devriez pas vous soucier tant que vous n’avez pas passé plusieurs heures dans le jeu, mais une fois que vous avez pris le temps d’essayer de comprendre, vous réalisez à quel point une grande partie de l’information se résume à “voici des façons de dépenser des pièces, et vous en aurez besoin de beaucoup”. La bonne nouvelle est que cela ne s’applique pas à tout ce qui rendrait les matchs plus faciles, car vous obtenez de l’XP quoi qu’il arrive, et la mise à niveau pour déverrouiller les mouvements alternatifs de chaque personnage est assez rapide. La mauvaise nouvelle est de devoir traverser tous les autres bruits pour le faire.

Il y a bien sûr des problèmes, mais au début, Naraka Bladepoint a de la place pour grandir et aplanir ses problèmes. Vous pouvez voir le potentiel plus que les problèmes lorsque vous êtes au cœur de l’action, luttant d’un toit à l’autre, faisant claquer des épées avec des ennemis, des tambours et des instruments à vent remplissant l’air alors que vous réfléchissez à la meilleure façon de vous déplacer pour tuer. Il faut de la prévoyance et de la perspicacité pour réussir ici, ce qui lui donne une sensation très différente de celle de tout autre titre de bataille royale actuellement disponible, et l’esthétique chinoise ancienne est éblouissante. À tout le moins, il suffit de vouloir voir à quoi ressemble le jeu dans les mois à venir.