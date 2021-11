Naranjeros de Hermosillo vs Cañeros de Los Mochis en direct 2021

Les Orangers de Hermosillo commencer le deuxième tour de la saison 2021-2022 de l’ARCO Mexican Pacific League (LAMP) visitant le Cañeros de Los Mochis. Ensuite, nous vous laissons où écouter, suivre et regarder le match habitent.

la télé

SKY Sports México VeTV México

Diffusion

Extrabase.tv

Radio

Naranjeros de Hermosillo

Radio Naranjeros

Cañeros de Los Mochis

Cañeros.net / radio

Ouvreurs

Naranjeros de Hermosillo

Wilmer Rios.

Cañeros de Los Mochis

Fabien Cota.

