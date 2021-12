Naranjeros maintient sa défense dorée et fait un autre double jeu fantastique

Les Orangers à partir de Hermosillo garde sa défense de l’or et fait un autre double jeu fantaisie dans le séries éliminatoires de l’ARCO Mexican Pacific League (LMP) avant de Sultans à partir de Monterrey.

Le soulagement (coup de pied) de sa belle saison aux Mayos de Navojoa (avis)

La chose Tomateros de Culiacán dans les séries éliminatoires n’est pas une histoire et que nous ne sommes pas en janvier

Sultanes de Monterrey avec un petit baseball et un jeu de compression transforme le jeu Naranjeros

Double jeu

Défense OR : @ AtondoJasson– @ irving_1616– @ IsaiasTejeda27. A la fin de la quatrième entrée : #Naranjeros 1⃣

@SultanesOficial 4⃣ # OrangePower #LaMPXSKY #SKYSportsMX pic.twitter.com/s37OfuS0GP – Naranjeros de ermosillo (@ClubNaranjeros) 31 décembre 2021

Hier, un autre fantasme double kill

Luis Márquez achève un double jeu de beauté

Avant José Cardona et Isaac Paredes

Ne courez pas au bracelet de José Cardona de los Naranjeros de Hermosillo

Isaac Paredes n’est pas loin en défense en 3B et il sort comme un fantôme pour les sultans

vous pouvez voter pour le Temple de la renommée El Fildeo

