Narayan Rane : Aucune donnée sur les pertes d’emplois des MPME pendant Covid pour cette raison

Compétences, main-d’œuvre et talents pour les MPME : Alors que le secteur des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) a ​​été parmi les plus touchés en raison de la pandémie, les données sur les suppressions d’emplois depuis mars de l’année dernière sont encore inconnues. En fait, les données ne sont pas « conservées » par le gouvernement « car les MPME sont présentes à la fois dans le secteur formel et informel », a déclaré le ministre des MPME, Narayan Rane. En réponse à une question du Rajya Sabha sur le nombre de personnes employées dans les MPME qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie depuis mars 2020, Rane a déclaré : « Comme les MPME sont présentes à la fois dans le secteur formel et informel, les données concernant la perte d’emploi ne sont pas maintenu par le gouvernement indien au ministère des Micro, Petites et Moyennes Entreprises.

«Je crois que personne ne peut enregistrer ce nombre pour l’ensemble du pays, à l’exception du gouvernement. Il serait probablement difficile pour tout organisme ou conseil des MPME, y compris nous, de collecter les données sur le nombre de pertes d’emplois ou de fermetures d’unités, car un grand nombre d’unités se trouvent dans le secteur informel. Même dans le secteur formel, il serait difficile de déterminer les données globales », a déclaré à Financial Express Online Mukesh Mohan Gupta, président de la Chambre des micro-petites et moyennes entreprises indiennes.

Selon l’analyse des dernières données du Center for Monitoring Indian Economy (CMIE), plus de 5 millions de personnes employées dans les secteurs formel et informel en Inde ont perdu leur emploi en octobre, le nombre total de personnes employées en octobre s’élevant à 400,77 millions par rapport à 406,24 millions en septembre. Le taux de chômage avait bondi à 7,75 pour cent en octobre contre 6,86 pour cent en septembre. Alors que le taux de chômage urbain avait baissé à 7,38 pour cent en octobre, le taux de chômage rural a augmenté à 7,91 pour cent. Il est important de noter que le taux d’activité est passé de 40,66 pour cent en septembre à 40,41 pour cent en octobre.

«Lorsque le gouvernement ne peut pas conserver de données sur les pertes d’emplois, ce serait difficile pour quelqu’un d’autre. Même en ce qui concerne le nombre total de MPME, le chiffre de 6,3 crores est d’environ cinq ans. Il n’y a pas non plus de données les plus récentes sur les MPME dans le secteur formel ainsi que d’informations sectorielles », a déclaré à Financial Express Online le chef d’une association de MPME basée à Delhi. Le chiffre de 6,33 crores des MPME, selon le rapport annuel 2020-21 du ministère des MPME, était basé sur le 73e cycle de l’enquête nationale par sondage (NSS), menée par le National Sample Survey Office, ministère des Statistiques et de la mise en œuvre du programme en 2015-16.

Surtout, en ce qui concerne le nombre de MPME qui ont fermé leurs unités en raison de la pandémie, l’ancien ministre des MPME Nitin Gadkari a donné une réponse similaire lors de la session budgétaire de cette année. « Comme les MPME existent à la fois dans le secteur formel et informel, les données concernant la fermeture temporaire ou permanente des unités ne sont pas conservées par le gouvernement indien au sein du ministère des MPME. » De même, en septembre 2020 également, l’ancien MPME MoS Pratap Chandra Sarangi avait déclaré au Parlement sur le nombre d’unités MPME fermées en mars-août 2020 qu’« aucun enregistrement de ce type n’est disponible » et de plus, aucune donnée avec le gouvernement sur le nombre de MPME fermées. de FY15 à FY20 a été enregistré.

De même, les données sur le nombre de startups fermées en raison de la pandémie ne sont pas conservées par le ministère de la Promotion de l’industrie et du commerce intérieur, avait déclaré le ministre du Commerce Piyush Goyal à Rajya Sabha en septembre de l’année dernière.

« Le gouvernement dispose du mécanisme pour collecter des données sur les pertes d’emplois des MPME et autres, mais le mécanisme peut être efficace ou non. Cependant, au moins, ils ont certaines données sur la table. S’ils ne sont pas en mesure de collecter les données, cela signifie qu’il y a un véritable défi dans cet exercice. Par exemple, il existe des millions de micro et petits établissements dans le commerce de détail et d’autres catégories qui ne reflètent nulle part. Les pertes d’emplois étaient là dans le secteur manufacturier, mais elles étaient temporaires alors qu’il y avait encore du stress et des pertes dans l’hôtellerie, le divertissement et d’autres entreprises de services. Aucun mécanisme n’a été mis en place pour collecter des données dans ces secteurs », a déclaré à Financial Express Online Umesh Balani, président du MSME Development Council, Assocham, et directeur général et PDG de Rotomag Motors and Controls.

Plus tôt ce mois-ci, le ministère des MPME avait sollicité des offres d’organisations gouvernementales, d’institutions et d’entreprises pour « mener une étude de deux mois sur l’évaluation des MPME malades ou fermées au cours des cinq dernières années et l’impact de Covid », selon un avis du Bureau de le commissaire au développement lance un appel d’offres en ligne. L’objectif de l’étude, selon l’avis, découlait du fait que « de plus en plus d’unités de MPME tombent malades, entraînant éventuellement leur fermeture ».

Le ministère des MPME conserve les données des MPME enregistrées via le portail Udhyam, l’enregistrement Udyog Aadhar et le mémorandum Entrepreneur-II. Cependant, afin de répondre aux besoins des unités malades ou des unités fermées et de déterminer les raisons de leur maladie ou de leur fermeture, le gouvernement est confronté à certaines limitations en raison du manque de données précises, indique l’avis. En effet, selon le gouvernement, la source de données actuelle ne fournit pas suffisamment d’informations sur les unités malades ou fermées.

