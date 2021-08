Narayan Rane dit qu’il ne laissera pas le Maharashtra devenir le Bengale occidental, pour reprendre Jan Ashirwad Yatra à partir du 27 août

in

Narayan Rane a déclaré qu’il reprendrait « Jan Ashirwad Yatra » à partir du 27 août.

Le ministre de l’Union Narayan Rane, qui a été libéré sous caution pour sa remarque contre le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, est resté provocateur aujourd’hui. Rane a déclaré qu’il n’avait rien dit de mal et a remercié les chefs de parti de l’avoir soutenu. S’attaquant au ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, en réponse à une question, Rane a déclaré qu’il ne laisserait pas le Maharashtra devenir le Bengale.

« Je n’ai rien dit de mal. Mais, si Devendra Fadvanis dit que c’est faux, alors je l’accepterai, car il est notre “margdarshak” », a déclaré Rane en réaction à la déclaration de Fadnavis.

L’ancien CM du Maharashtra Devendra Fadnavis avait déclaré que même si le parti n’approuvait pas la remarque de Rane, le parti se tiendrait à ses côtés. “Sharijil Usmani a abusé de Bharat Mata mais aucun FIR n’a été enregistré contre lui, mais le gouvernement du Maharashtra a déposé un FIR contre Narayan Rane”, a déclaré Fadnavis hier.

Rane a également déclaré que le verdict du tribunal était en sa faveur. « Le verdict dans toutes les affaires déposées contre moi devant la Haute Cour de Bombay par Shiv Sena est venu en ma faveur. C’est une indication que le pays est dirigé par des lois », a déclaré Rane à Mumbai.

Rane a déclaré qu’il reprendrait « Jan Ashirwad Yatra » à partir du 27 août. « Mes chefs de parti m’ont soutenu et je tiens à tous les remercier. Le Jan Ashirwad Yatra reprendra après-demain », a déclaré Rane.

Rane a été arrêté hier et a été libéré sous caution tard dans la nuit après avoir passé près de neuf heures en garde à vue.

Le ministre de l’Union a également critiqué CM Thackeray à propos de la vieille remarque de ce dernier dans laquelle le CM avait utilisé des mots désagréables en faisant référence aux dirigeants du BJP Amit Shah et Yogi Adityanath. Une vidéo du discours de Thackeray est devenue virale dans laquelle on peut l’entendre dire qu’il frapperait Yogi avec des pantoufles.

