Narayan Rane risque d’être arrêté pour ses propos contre Uddhav Thackeray ; Les travailleurs du BJP-Sena s’affrontent à Mumbai

in

Les remarques de Narayan Rane contre le ministre en chef du Maharashtra ont fait fureur parmi les travailleurs de Shiv Sena, qui ont déposé une plainte auprès de la police contre le ministre de l’Union.

Les remarques du ministre de l’Union Narayan Rane contre le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, ont conduit mardi à de violents affrontements entre les travailleurs de Shiv Sena et du BJP à Mumbai. Pendant ce temps, un mandat d’arrêt a été émis contre Rane après qu’une plainte a été déposée contre les travailleurs de Sena.

Le commentaire de Rane selon lequel Thackeray devrait être « giflé » pour son « ignorance de l’année de l’indépendance de l’Inde » a déclenché les protestations des dirigeants indignés de Shiv Sena. Des affrontements ont éclaté après que des travailleurs de Sena, dont des femmes, marchaient vers la résidence de Rane à Mumbai, portant des pancartes et criant des slogans, aient été arrêtés par des travailleurs du BJP.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.