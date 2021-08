Narayan Rane, troisième ministre de l’Union à avoir été arrêté par la police d’État – Voici un aperçu des deux autres

Avec son arrestation, Narayan Rane est devenu le premier ministre de l’Union en exercice à être arrêté au cours des 20 dernières années par la police de l’État et le troisième ministre de l’Union en exercice à être arrêté par la police de l’État. (Photo d’archive)

La police du Maharashtra a arrêté aujourd’hui le ministre de l’Union des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) Narayan Rane dans le cadre de remarques répréhensibles contre le ministre en chef Uddhav Thackeray. S’adressant à une fonction lundi, Rane a déclaré qu’il était honteux que le ministre en chef ne connaisse pas l’année de l’indépendance et a demandé à d’autres lors de ce discours. “Si j’avais été là, je lui aurais donné une gifle serrée”, a déclaré Rane.

Ses remarques sont rapidement devenues virales et un FIR a été enregistré contre lui par certains employés de Shiv Sena. De nombreux travailleurs de Shiv Sena se sont affrontés avec les travailleurs du BJP. Le bureau du BJP a également été attaqué à Nashik, Amravati et dans d’autres parties de l’État.

Avec son arrestation, Narayan Rane est devenu le premier ministre de l’Union en exercice à être arrêté au cours des 20 dernières années par la police de l’État et le troisième ministre de l’Union en exercice à être arrêté par la police de l’État. Les deux premiers ministres étaient feu Murasoli Maran et TR Baalu ​​qui ont été arrêtés à minuit par la police de Chennai dans une tournure dramatique des événements en juin 2001. La police de Chennai avait arrêté l’ancien ministre en chef du Tamil Nadu M. Karunanidhi avec Maran et Baalu ​​en connexion avec une « arnaque de survol » de Rs 12 crore. Ils ont ensuite été placés en détention judiciaire jusqu’au 10 juillet. Notamment, Maran, alors ministre de l’Industrie de l’Union, avait été blessé lors d’une bagarre avec la police lors de l’arrestation et avait été hospitalisé. TR Baalu ​​avait également subi des blessures mineures. Notamment, Maran était le neveu de Karunanidhi.

Les images de l’arrestation, diffusées par Sun TV, montraient des policiers malmenant Karunanidhi, Maran et Baalu. Selon certaines sources, Maran et Baalu ​​auraient tenté d’empêcher la police d’arrêter Karunanidhi et auraient écrasé leurs voitures pour arrêter la police. Le lendemain, le ministre de la Défense de l’Union, George Fernandez, s’était rendu à Chennai et les deux ministres de l’Union ont également été libérés sous caution.

Alors que Rane a également déplacé la Haute Cour de Bombay après qu’un tribunal de Ratnagiri a rejeté sa demande de libération sous caution anticipée. Rane, cependant, n’a pas non plus reçu de verdict favorable du HC.

