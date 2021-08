Narayan Rane vs Uddhav Thackeray: un cas de pot appelant la bouilloire noire, écrit Coomi Kapoor

Bien que l’aéroport de Kaboul soit gardé de toutes parts par les talibans, le gouvernement indien a réussi à introduire des groupes d’évacués cherchant refuge en Inde.

Un différend entre le Calcutta Club, vieux de plus de 100 ans, et les héritiers du célèbre écrivain bengali Nirad C Chaudhuri menace de dégénérer en un scandale majeur. En 2000, le fils de Chaudhuri, Prithvi Chaudhuri, qui est le seul exécuteur testamentaire et l’autorité de la succession de l’auteur, avait prêté à la bibliothèque du club des souvenirs rares appartenant à son père pour être exposés uniquement. Prithvi reconnaît qu’il n’y a pas eu d’accord écrit car cela a été fait de bonne foi. Un coin spécial Nirad Chaudhuri a été créé dans la bibliothèque. Les objets coûteux exposés comprenaient des peintures de Claude Monet, Nandalal Bose, Sarat Chandra Bose, entre autres. Dans la collection de livres de l’auteur se trouvent quelques premières éditions précieuses, y compris son propre ouvrage célèbre, Autobiography of an Unknown Indian. Le joyau de la couronne de la collection est un premier in-folio original de Shakespeare. (Un premier folio d’un millésime similaire a été vendu aux enchères l’année dernière à New York pour 10 millions de dollars.) Prithvi, qui passe une grande partie de son temps à Dehradun, a appris de Calcutta il y a quelque temps que le coin Nirad Chaudhuri avait été temporairement fermé pour réparation. Il est devenu méfiant lorsque le club a refusé de permettre que les articles prêtés soient même photographiés pour faciliter un producteur bien connu qui réalise un documentaire sur Choudhuri pour son 125e anniversaire. Le PDG du club continue d’être évasif sur la production des artefacts, qui seraient enfermés dans un placard. Dans sa dernière réponse à Prithvi, le club a suggéré qu’il examinerait d’abord le scénario du documentaire avant de continuer, oubliant qu’il ne possède pas les pièces, qui ont été présentées comme un prêt.

Différents coups

Le gouvernement indien serait complètement déconnecté de l’Afghanistan, le Pakistan essayant de s’assurer qu’il n’y ait pas de rapprochement avec les talibans. Néanmoins, jusqu’à l’explosion de la bombe à l’aéroport de Kaboul, l’Inde a géré ses opérations d’émigration à grande échelle de manière assez fluide. Bien que l’aéroport de Kaboul soit gardé de toutes parts par les talibans, le gouvernement indien a réussi à introduire des groupes d’évacués cherchant refuge en Inde. Les réfugiés ont été amenés d’un abri où ils sont temporairement hébergés. Cependant, il existe des différences entre la MEA et le ministère de l’Intérieur quant à qui devrait obtenir l’asile en Inde, à l’exception des hindous et des sikhs. Le HM insiste sur le fait qu’une prudence supplémentaire est nécessaire, c’est pourquoi les visas électroniques ont été introduits. Dans la tourmente qui a suivi la prise de Kaboul, un grand nombre de passeports indiens ont disparu et l’on craint qu’ils ne soient entre les mains des Pakistanais.

Pot contre bouilloire

Narayan Rane, arrêté par le gouvernement du Maharashtra pour un discours menaçant de « gifler » le ministre en chef Uddhav Thackeray, estime qu’il s’agit d’un cas de pot appelant la marmite noire. Uddhav a menacé une fois de frapper le ministre en chef de l’UP Yogi Adityanath avec des pantoufles pour ne pas avoir enlevé ses chaussures avant de rendre hommage à Chhatrapati Shivaji. Le Maharashtra a une longue tradition d’orateurs exceptionnels, l’auteur-poète Acharya Pralhad Keshav Atre fixant des normes élevées avant même l’indépendance. Mais ces derniers temps, les dirigeants du Maharashtra se sont tellement emportés que leurs déclarations peuvent faire rougir le public d’embarras. Le langage dur de Bal Thackeray envers ses opposants a conduit à l’expression « Thackeray bhasha ». Les dirigeants de tous les partis sont entrés dans l’eau chaude à cause d’un langage coloré. Le regretté Pramod Mahajan a un jour comparé Sonia Gandhi à Monica Lewinsky. Le ministre du Maharashtra NCP Chhagan Bhujbal, lorsqu’il était dans la Sena, voulait des statues de Nathuram Godse dans tout le pays.

Schémas innovants

Le programme National Monetization Pipeline du ministre des Finances Nirmala Sitharaman offre diverses opportunités aux capitaux privés indiens et étrangers de lever des fonds, sans affecter la propriété du gouvernement. Une suggestion innovante est que des parties privées s’occupent des opérations ferroviaires vers des destinations touristiques. Une autre consiste pour les municipalités urbaines à louer des stades peu utilisés, qui ont un besoin urgent de réparation.

Affaire risquée

Les sondages sur l’humeur de la nation ont été d’une inexactitude embarrassante dans le passé et, par conséquent, de nombreux barons des médias ont abandonné cet exercice coûteux. Un grand groupe de médias qui a commandé une enquête sur l’humeur de la nation avant le jour de l’indépendance a peut-être eu froid aux yeux après avoir vu les cotes d’écoute. L’enquête a indiqué que le soutien à Modi en tant que Premier ministre avait chuté de 66% à 24% en un an et que Yogi Adityanath avait une note de 11%, faisant de lui le deuxième candidat au poste de Premier ministre le plus populaire, bien que son État d’origine, UP, soit toujours se remettre des séquelles de la pandémie de Covid. Le magazine du groupe a attendu discrètement le jour de l’Indépendance pour publier les données et s’est concentré davantage sur l’enquête économique. La chaîne hindi du groupe a complètement ignoré les résultats du sondage.

