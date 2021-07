NARCL constituée avec un capital autorisé de Rs 100 crore

Les comptes identifiés par les banques incluent Reliance Naval and Engineering, Amtek Auto, Castex Technologies, Visa Steel, Wind World India et Lavasa Corporation, entre autres.

La National Asset Reconstruction Company (NARCL) est désormais une entité légale et a été enregistrée auprès du Registrar of Companies (RoC) de Mumbai. Selon les données disponibles auprès du ministère des Affaires commerciales (MCA), NARCL a été constituée le 7 juillet avec un capital autorisé de Rs 100 crore et un capital libéré de Rs 74,6 crore. L’Association des banques indiennes (IBA) devrait approcher la Reserve Bank of India (RBI) cette semaine pour demander une licence ARC (société de reconstruction d’actifs), ont indiqué des sources.

Le mois dernier, l’IBA avait déposé une demande auprès du MCA pour incorporer NARCL et India Debt Management Company (IDMCL) pour la gestion des créances irrécouvrables dans le système. Alors que NARCL est maintenant une société enregistrée, IDMCL n’est pas encore devenu une entité légale.

Les prêteurs ont identifié 22 comptes stressés d’une valeur d’environ 89 000 crores de roupies qui devraient être transférés à la nouvelle entité au cours de la première phase. Au fil du temps, une exposition beaucoup plus importante d’un crore estimé à Rs 2 lakh devrait être transférée à la NARCL.

Alors que la SBI devrait transférer environ Rs 20 000 crores d’actifs à la mauvaise banque, la Punjab National Bank (PNB) peut lui transférer environ Rs 8 000 crores de NPA. L’Union Bank of India a identifié des créances irrécouvrables de 7 800 crores de roupies à transférer à la NARCL.

Les comptes identifiés par les banques incluent Reliance Naval and Engineering, Amtek Auto, Castex Technologies, Visa Steel, Wind World India et Lavasa Corporation, entre autres.

Alors que Canara Bank a annoncé qu’elle serait le sponsor de la NARCL et détiendra une participation de 12%, d’autres grandes banques du secteur public devraient ramasser moins de 10% chacune dans l’ARC. La NARCL devrait acquérir des actifs stressés à leur valeur comptable nette en offrant 15 % de ceux-ci en espèces initiales et le reste (85 %) sous forme de reçus de garantie (SR). Les liquidités initiales que les banques reçoivent entraîneraient une reprise de provision pour les prêteurs, car les comptes que les banques ont choisi de transférer à la NARCL sont entièrement fournis. Selon des sources, le gouvernement devrait donner une garantie sur les SR pour rendre le processus de résolution des créances douteuses plus viable et attrayant.

Dans son discours sur le budget, la ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait annoncé la création d’une ARC et d’une société de gestion d’actifs pour la résolution des actifs stressés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.