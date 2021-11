Narcos Mexico : à quelle heure sort la saison 3 sur Netflix ?

La série est de retour après une longue absence (Photo: Netflix)

La troisième saison de Narcos: Mexico est enfin à nos portes, avec des fans pittoresques patiemment pour de nouveaux épisodes du drame Netflix.

C’était en février 2020 lorsque la dernière saison est arrivée sur la plateforme de streaming, et l’histoire devrait reprendre ce mois-ci.

L’émission sœur du drame à succès Narcos a conquis les téléspectateurs ces dernières années, et il y a autant d’anticipation que jamais cette fois-ci.

De nouveaux épisodes reprennent après que les patrons de la place se soient opposés à Felix (Diego Luna) et aient formé leurs propres cartels, mettant apparemment fin à ses plans de s’installer aux États-Unis.

Mais quand est la saison trois sur Netflix? Voici tout ce que vous devez savoir.

A quelle heure sort la saison 3 sur Netflix ?

Quand reviendra-t-il ? (Photo : Netflix)

La troisième saison de Narcos: Mexico devrait sortir vendredi 3 novembre, bien qu’à des moments différents dans le monde.

Il sera disponible pour regarder à minuit, heure du Pacifique aux États-Unis, ce qui signifie 3h00 HE aux États-Unis et 7h00 au Royaume-Uni.

Y aura-t-il une saison 4 de Narcos : Mexico ?

La saison trois devrait être la dernière sortie de la série, composée de 10 épisodes.

Comme le rapporte Deadline, la troisième saison se déroule dans les années 1990 et se concentre sur la guerre entre les différentes factions qui a émergé après l’incarcération de Gallardo.

«Alors que les cartels nouvellement indépendants luttent pour survivre aux bouleversements politiques et à l’escalade de la violence, une nouvelle génération de piliers mexicains émerge. Mais dans cette guerre, la vérité est la première victime – et chaque arrestation, meurtre et démantèlement ne fait que repousser la vraie victoire.

Qui fait partie du casting de la saison 3 de Narcos Mexico ?

Il a été confirmé que Diego Luna ne reviendra pas pour diriger le casting des nouveaux épisodes.

Les goûts de Scoot McNairy, Jose Maria Yazpik, Alberto Ammann et Alfonso Dosal seront de retour, aux côtés des nouveaux acteurs Luis Gerardo Méndez, Alberto Guerra, Luisa Rubino et Benito Antonio Martínez Ocasio.

Narcos: Mexico La saison 3 sera disponible en streaming sur Netflix le 5 novembre

