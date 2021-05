Naredco exhorte le gouvernement à contrôler la hausse des prix des matières premières

Les acteurs de l’industrie ont déclaré que les prix des matières premières clés comme l’acier, le ciment et le bitume ont considérablement augmenté au cours de la dernière année, ce qui pose des défis pour plusieurs secteurs, en particulier les infrastructures et l’immobilier. Ces deux-là sont encore sous le choc de l’impact de la pandémie et des blocages qui ont suivi.

Vendredi, l’association des promoteurs immobiliers Naredco a exhorté le secrétaire au logement et aux affaires urbaines, DS Mishra, à vérifier la hausse des prix des matières premières clés, en particulier l’acier et le ciment, qui, associées aux contraintes d’approvisionnement, ont un impact sur les délais de construction.

«Les coûts de construction ont augmenté au cours de l’année écoulée, les matières premières, en particulier l’acier, le ciment, l’aluminium et le cuivre, affichant une forte augmentation… Les promoteurs immobiliers sont incapables de répercuter la hausse des coûts sur les acheteurs de logements et la pression sur la viabilité du projet est trop évident », a déclaré le président national de Naredco, Niranjan Hiranandani.

Naredco a déclaré que l’industrie attend avec impatience que les autorités prennent des mesures appropriées contre ce qui semble être une cartellisation.

Les initiés de l’industrie ont déclaré que les prix des différentes qualités d’acier ont augmenté de l’ordre de 60 à 100 % entre juillet 2020 et mai 2021. Suite à la hausse de mai 2021, le prix des bobines laminées à chaud est passé à 72 000 roupies par tonne, le plus élevé depuis 2008 En juillet 2020, la bobine laminée à chaud était au prix de Rs 36 500 la tonne.

De même, les prix du ciment ont augmenté de 50 à 70 % de 2020 à 2021. Le prix de détail moyen du ciment est actuellement de 420 roupies le sac, alors qu’il était de 280 roupies au cours de l’exercice 20. Il est susceptible d’augmenter encore dans les mois à venir, craignent beaucoup.

Naredco a suggéré que les exportations d’acier soient interdites pendant deux ans jusqu’à ce que la question des prix élevés et de la disponibilité sur les marchés intérieurs soit résolue. Il a également recommandé que les prix de l’acier et du ciment soient réglementés jusqu’à ce que l’approvisionnement soit rétabli.

“Les droits d’importation d’acier devraient être réduits de 7,5% à zéro pour une période de deux ans et l’utilisation de ciment importé devrait être autorisée”, a-t-il déclaré.

Mishra a assuré le corps des développeurs que le ministère se penchera sur ces questions et en discutera avec les ministères concernés.

