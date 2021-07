Narendra Modi à Varanasi Live, Modi Varanasi Visit Live : PM Modi dans sa circonscription de Lok Sabha aujourd’hui ; vérifier les mises à jour en direct

Varanasi est la circonscription de Lok Sabha du Premier ministre Narendra Modi depuis 2014.

Visite en direct du Premier ministre Narendra Modi à Varanasi : Le Premier ministre Narendra Modi visite aujourd’hui sa circonscription parlementaire à Varanasi, où il inaugurera et consacrera au pays plusieurs projets d’infrastructure clés. PM Modi inaugurera une aile de soins de santé maternelle et infantile de 100 lits à l’Université hindoue de Banaras, un parking à plusieurs niveaux à Godauliya, des services Ro-Ro Vessels pour le développement du tourisme sur le fleuve Ganga et un pont à trois voies sur l’autoroute Varanasi Ghazipur. Il inaugurera des projets d’une valeur d’environ Rs 744 crores.

Le PM Narendra Modi posera également les premières pierres de plusieurs projets et travaux publics d’une valeur d’environ Rs. 839 crores. Il s’agit notamment du Centre de compétences et d’appui technique de l’Institut central d’ingénierie et de technologie pétrochimiques (CIPET), 143 projets ruraux de la mission Jal Jeevan et une station de conditionnement intégrée de mangues et de légumes à Karkhiyanv. Vers 12h15, le Premier ministre inaugurera le Centre de coopération et de congrès international – Rudrakash, qui a été construit avec l’aide du Japon. Par la suite, vers 14 heures, il inspectera l’aile de la santé maternelle et infantile, BHU. Il rencontrera également des responsables et des professionnels de la santé pour examiner la préparation à Covid.

