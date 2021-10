Narendra Modi est venu comme un ange pour emmener le Yoga et l’Ayurveda dans le monde : Amit Shah

Amit Shah a déclaré que l’immense soutien que le public a apporté au gouvernement Modi l’a aidé à abolir l’article 370.

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a lancé aujourd’hui une attaque virulente contre le Congrès, affirmant que le gouvernement de l’UPA n’avait aucune politique ni vision pour le pays et qu’une nouvelle allégation de corruption marquait chaque jour le régime. Shah s’adressait à la session inaugurale de la « Conférence nationale sur la mise en œuvre de la démocratie : examen de deux décennies du Premier ministre Narendra Modi en tant que chef du gouvernement ».

« Le gouvernement de Manmohan ji avait terminé 10 ans avant les élections de 2014. Dans le gouvernement de Manmohan Singh, les ministres du cabinet se considéraient comme le Premier ministre. Il n’y avait pas de politique pour le pays, il n’y avait pas de discussion sur la sécurité du pays, chaque jour une nouvelle corruption est apparue », a déclaré Shah.

Shah, qui est également le ministre de la Coopération de l’Union, a déclaré que le Premier ministre Modi avait agi comme un messager de Dieu en amenant le yoga et l’Ayurveda dans le monde. « Sur la plate-forme mondiale, le Premier ministre Modi est venu comme un messager de Dieu et a obtenu le consentement de 177 pays pour amener le yoga et l’Ayurveda dans le monde… Je crois que Narendra Modi a prononcé un discours à l’ONU en tant que porte-drapeau de la culture indienne. » dit Shah.

Shah a déclaré qu’en 2014, le concept de Ram-Rajya dans le pays s’était effondré. « Il y avait dans l’esprit des gens l’appréhension de savoir si notre système parlementaire démocratique multipartite avait échoué. Mais le peuple du pays a patiemment pris la décision et remis le gouvernement du pays au Premier ministre Narendra Modi ji avec une majorité complète », a déclaré Shah.

Shah a également fait l’éloge de Modi pour son mandat au cours du mandat du ministre en chef du Gujarat, affirmant que Modi avait introduit de nombreuses réformes et inauguré un développement global.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré que Narendra Modi avait donné un angle humain au PIB. « Le PIB devrait croître, mais ses bénéficiaires devraient être les pauvres et les nécessiteux. Ses réformes ont toujours été basées sur les besoins des pauvres… Par exemple, les toilettes ont autonomisé les femmes à travers le pays, et fournir de l’eau à chaque foyer améliorera encore la santé de tous les Indiens », a déclaré Shah.

Il a déclaré que l’immense soutien que le public a apporté au gouvernement Modi l’a aidé à abolir l’article 370.

« Je suis allé au RSS Sakha pour la première fois le 12 mars 1980, depuis lors, j’avais l’habitude d’entendre que les articles 370 et 35A seraient supprimés. Modi ji a reçu un immense soutien du public en 2019 et le 5 août 2019, les articles 370 et 35A ont été abolis pour toujours au Cachemire », a déclaré Shah.

