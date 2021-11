04/11/21 à 11:13 CET

Il y a des messages qui donnent de l’espoir. C’est le cas de la Professeur de galicien Álex Leiras Il a partagé sur ses réseaux sociaux et dans lequel il a vu une photo d’un texte de soutien que certains parents ont laissé à leur fils. Le tweet est devenu viral et accumule des dizaines de milliers de « j’aime ».

« Je vérifiais s’ils avaient mis les dates des tâches correctement et j’ai trouvé le message. Quand je l’ai vu, cela m’a donné de la joie et de l’espoir, et c’est pourquoi je l’ai partagé», explique le professeur de Cedeira, qui enseigne cours dans un centre Navia (Asturies) pendant trois ans.

L’école met à disposition de ses élèves des agendas scolaires afin que les plus petits, en l’occurrence première année, écrire les devoirs et les examens. Revoir le cahier d’un de ses élèves de six années, le professeur a découvert le plus émouvant et plein d’espoir des messages : « N’arrêtez jamais de porter des choses roses, de vous peindre les ongles et/ou de porter des robes parce que quelqu’un ne les aime pas. Nous vous aimons et nous vous aimerons tel que vous êtes. Papa et maman. »

J’ai trouvé cette note dans l’agenda d’un de mes élèves de 1ère année. Le garçon a 6 ans.

Voir cela me fait penser qu’en attendant il y a toujours des gens qui choisissent l’amour et le respect avant tout et le transmettent à leurs enfants.

« Voir que l’enfant est encouragé à faire ce qu’il pense être plein d’espoir», décrit le professeur d’anglais et de sciences bilingues. Bien qu’il ne soit pas actif sur les réseaux sociaux, il a décidé de le publier car « en ces temps avec tant de messages haineux, j’ai pensé que c’était bien de le partager.

Ces paroles pleines de tolérance, de respect et d’amour qui émeuvent les consciences du réseau n’ont pourtant pas transcendé à l’école ou dans leur communauté. L’enseignant et le tuteur préservent l’intimité du mineur. « Elle l’avait déjà vu et nous avons conclu que j’espère qu’il y aura d’autres familles comme ça« , raconte lex Leiras.

Ils se sont demandé si peut-être un camarade de classe avait dit quelque chose au petit qui l’avait mis mal à l’aise mais, en ce qui concerne l’environnement scolaire, l’enseignant assure que le l’enfant est « parfaitement intégré » et qui « s’entend très bien avec les autres ». Il souligne, en faveur de la bonne ambiance de l’école, que c’est un petit centre et qu’il n’a jamais perçu de problème ou d’incident parmi les élèves. « Le premier jour de classe, elle est venue avec des ongles peints et personne ne lui a accordé la plus grande importance », dit-il..