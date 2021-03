Nars Cosmetics stimule les ventes de produits grâce à la vidéo – WWD

Trouver un équilibre entre aspiration et accessibilité n’est pas une mince affaire, mais Nars Cosmetics affirme que c’est la clé des ventes de commerce social.

Au Digital Forum de Beauty Inc, Dina Fierro, vice-présidente de la stratégie numérique mondiale et de l’engagement social chez Nars Cosmetics, s’est entretenue avec Marie La France, vice-présidente de la stratégie chez Dash Hudson.

La stratégie sociale de Nars a changé au cours de l’année dernière pour inclure TikTok, et la marque est toujours en train de tester les eaux. «TikTok est vraiment devenu une priorité au cours de l’année écoulée, et nous constatons qu’Instagram et TikTok nous permettent d’atteindre notre noyau démographique», a déclaré Fierro. « Du point de vue du contenu, nous avons fait beaucoup de diversification, de tests et d’apprentissage sur TikTok en particulier, trouvant des moyens d’équilibrer de belles campagnes mondiales avec un contenu social d’abord beaucoup plus agile.

«Il y aura toujours un moment et un lieu pour du contenu vraiment beau et ambitieux de marques de beauté, mais en même temps, ce qui résonne le plus a tendance à être un peu plus authentique et un peu plus brut lorsque nous regardons le prestige et le luxe joueurs dans l’espace », a poursuivi Fierro.

La marque de beauté a été l’une des premières à adopter des éléments tels que la fonction de paiement d’Instagram et les balises d’achat dans les publications Instagram. «Nous avons été l’un des tout premiers partenaires à piloter la caisse, et la raison pour laquelle nous avons eu accès au programme de conseil est que l’équipe qui m’a précédé avait fait tant d’expérimentation avec le commerce social», a-t-elle déclaré.

Fierro a cité la collection Uninhibited exclusive à Instagram de Nars, qui comprenait une palette, un duo de blush et trois nuances de surligneur. «Pour maximiser la visibilité de ce lancement, nous nous sommes associés à une créatrice allemande très douée, et elle a vraiment excellé dans la production de ce que nous appellerions l’ASMR visuel», a déclaré Fierro. «C’est un contenu vidéo super sensoriel, de forme courte, axé sur l’application du maquillage. Ce Reel, en particulier, a connu un succès extraordinaire. Nous sommes en mesure de communiquer tout ce que le consommateur a besoin de savoir, de se sentir en confiance en cliquant sur « Ajouter au panier », comme la texture du produit, le gain et la facilité d’application d’une manière très visuelle et viscérale. «

Dash Hudson répond au besoin d’analyse en adaptant Vision pour travailler sur des vidéos, tandis que ses précédentes itérations se concentrent uniquement sur les photos.

«Il fait un algorithme de l’engagement historique de votre public avec votre marque pour prédire les performances. Il lit tous les petits éléments visuels d’une image, comme une palette marron sur fond rose, jusqu’aux pixels. Ensuite, il applique les données d’engagement de l’audience pour déterminer si quelque chose va fonctionner ou non », a expliqué Marie La France, vice-présidente de la stratégie chez Dash Hudson.

Maintenant, Nars essaie de trouver un équilibre avec des vidéos plus longues sur IGTV. «La vidéo longue durée est la mieux adaptée aux plates-formes comme YouTube, mais je prévois que nous continuerons à développer, par exemple, des didacticiels pour IGTV. Nous constatons une forte visibilité sur ce contenu tant que nous le poussons à [Instagram] nourrit. «

