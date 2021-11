Naruto Crossover de Fortnite amène l’équipe 7, Hidden Leaf Village

Image : Epic Games / Studio Pierrot

Alors que le crossover Naruto de Fortnite a été taquiné sur Twitter la semaine dernière, les développeurs ont finalement confirmé les détails de la collaboration aujourd’hui. À partir de maintenant, les joueurs peuvent acheter des costumes de Naruto, Sasuke, Sakura et Kakashi auprès de Naruto Shippuden. Oui, enfin, Sakura peut se débarrasser de Sasuke avec un fusil de chasse.

Des variantes de costumes alternatives sont également disponibles pour certains personnages. Vous pouvez parcourir les cartes de Fortnite en tant que Hokage Naruto et Sakura Uchiha. Kakashi a une variante plus jeune de ses jours Anbu. Pour ceux qui ne sont pas prêts à aller jusqu’au bout, il existe également une variété de bling back et de pioches sur le thème des ninjas. Le renard à neuf queues se présente sous la forme d’un planeur (qui peut être obtenu grâce à la bataille de la communauté Nindo, sur laquelle aucun détail n’a encore été annoncé). De nouvelles emotes d’invocation jutsu et ramen break ont ​​également été ajoutées au jeu. Jusqu’à la fin de la saison, les joueurs peuvent ramasser et lancer des bombes en papier kunai au cours de leurs matchs Fortnite.

En plus des skins et autres objets achetables, tous les joueurs peuvent explorer le cadre de Naurto Shippuden dans le mode créatif de Fortnite jusqu’à la fin du mois. Parlez simplement à Naruto devant le résident du Hokage et il vous laissera entrer dans la carte d’aventure de Leaf Village. Pendant ce temps, dans les modes compétitifs du jeu, Kakashi traînera autour de l’île pour donner des quêtes sur le thème des ninjas jusqu’à la fin de la saison. Si vous terminez suffisamment de quêtes, vous pourrez alors déverrouiller Final Valley (où Naruto et Sasuke ont eu leur affrontement pré-Shippuden) et la zone d’examen de Chunin. Ces événements à durée limitée disparaîtront après le 29 novembre.

Les personnages sont superbes, mais je n’ai pas vraiment compris l’attrait du crossover jusqu’à ce que je voie le clip de ce streamer de Sakura clouant Sasuke avec un fusil de chasse. La beauté des événements croisés est que les joueurs peuvent simuler des événements qui ne pourraient jamais se produire dans la série originale. Et qui d’entre nous n’a pas voulu faire exploser Sasuke pour ce qu’il a fait à ses coéquipiers à Shippuden ? La série serait beaucoup plus courte si tous les ninjas avaient accès à des armes à feu. Crois le.