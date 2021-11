Naruto et le reste de l’équipe 7 sont venus sur Fortnite

Suite à un teasing sur Twitter la semaine dernière via le site officiel Fortnite compte, nous avons enfin fait apparaître plusieurs personnages majeurs du célèbre anime dans la bataille royale d’Epic Game. Cette mise à jour fournit des skins pour Naruto, Sasuke, Sakura et Kakashi – chacun avec deux costumes chacun qui vous permettra de choisir le look de ninja spécifique pour vous.

Il y a aussi une nouvelle sélection d’accessoires de dos sur le thème de Naruto à appliquer lorsque vous plongez dans votre prochain match. Il y a un parchemin de ninja, une cape de feuilles cachées, Demon WINd Shuriken et bien sûr Pakkun l’horrible et misérable chien.

N’oublions pas non plus les nouvelles pioches ! Cette mise à jour ajoute une peau Black Ops, Snake Sword, Kunai et Hidan’s Scythe pour votre périphérique minier préféré. En termes de cosmétiques, il existe également une gamme d’émoticônes et de planeurs à découvrir dans le cadre de ce nouveau crossover.

Tout au long de la saison, Kakashi sera présent pour proposer des quêtes uniques que les joueurs pourront accepter. Cela fournira des récompenses, alors le rattraper pendant que vous le pouvez devrait figurer sur la liste de tous les joueurs Fortnite qui se lancent dans la nouvelle mise à jour.

Ajoutez à cela l’arme de lancement de kunai à durée limitée ajoutée à la carte, aux côtés du hub en vedette Hidden Leaf Village, cela s’avère être un grand jour pour les fans de l’émission ou du manga Naruto. Espérons que d’autres anime pourront obtenir le même niveau d’amour à l’avenir, pour ceux d’entre nous qui ne sont pas tous à la mode ninja.

Récemment, l’emote Travis Scott a été supprimée de Fortnite à la suite de rapports faisant état de plusieurs décès lors du récent festival Astroworld. Bien qu’il n’ait pas été strictement confirmé qu’il s’agisse de la cause du retrait, il est probable que la nouvelle de la tragédie ait poussé Epic Games à prendre des mesures pour se distancier de l’artiste.