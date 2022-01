Naruto obtient encore une autre collaboration de baskets, cette fois de Mizuno

Eh bien, qu’est-ce que tu penses ? Image : Mizuno

A quoi penses-tu quand tu penses à Naruto ? Ramen ? Peut-être! Mais sûrement en haut de la liste se trouve la façon dont Naruto et ses amis courent. Cue l’inévitable collaboration de chaussures de course. Encore.

La façon dont les personnages de Naruto courent, penchés en avant, les bras tendus derrière eux, est connue sous le nom, assez curieusement, de la « course de Naruto ». L’idée, semble-t-il, est qu’il s’agit d’un modèle plus aérodynamique, et donc, plus rapide. Mais plus probablement, c’était probablement un moyen plus facile pour les artistes de représenter la course à pied. Cela explique pourquoi ce style de course n’est pas unique à Naruto et à ses copains, pourtant, il reste étroitement lié à la série.

Une vue latérale des chaussures. Image : Mizuno

C’est pourquoi une collaboration avec des baskets Naruto prend tout son sens ! Selon PR Times (via SoraNews), la société japonaise d’équipement de sport Mizuno lance les lancements de Naruto Shippuden dans ce qu’elle appelle la collection « Contender Naruto ».

Il y a trois baskets, avec une pour chacun des trois personnages principaux : Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha et Sakura Haruno. Les chaussures utilisent la combinaison de couleurs de chaque personnage et comportent leurs emblèmes. Ainsi, à l’arrière des baskets, il y a le cercle de Sakura, le tourbillon de Naruto et le blason de la famille de Sasuke.

Voici l’arrière des chaussures. Image : Mizuno

En y regardant de plus près, vous pouvez voir un symbole de feuille sur la languette des baskets. Comme l’explique Oona McGee, ce symbole est pour le ninja de Konohagakure.

Encore plus subtil, le tissu du logo Mizuno pour Naruto est censé ressembler à de la peau de crapaud, ce qui en fait une référence au jutsu d’invocation de crapaud et au pays des crapauds où le personnage a reçu sa formation. Pour la chaussure sur le thème de Sasuke, le tissu du logo Mizuno est censé ressembler à une peau de serpent, qui fait référence au jutsu d’invocation de serpent et à Orochimaru.

Gros plan sur les logos Mizuno. Image : Mizuno

Intelligent, non ?

Comme mentionné ci-dessus, ce ne sont pas les premières baskets de la marque Naruto. Kotaku a rapporté en 2019 qu’Adidas fabriquait des chaussures Naruto, qui finissaient par être plutôt jolies.

Ici vous pouvez voir les languettes des baskets. Image : Mizuno

La dernière collaboration de baskets a été mise en vente ce mois-ci au Japon pour 13 200 yens (114 $) la paire.