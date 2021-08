Nas a annoncé un nouvel album, “King’s Disease II”

Nas a annoncé King’s Disease II, un album “suite” de son LP King’s Disease, lauréat d’un Grammy, qu’il a sorti en août dernier. Le nouvel album sortira le 6 août à minuit HNE via Mass Appeal Records.

Le rappeur a partagé la pochette de l’album jeudi, mais n’a pas précisé la liste des pistes ou les collaborations à présenter sur King’s Disease II.

L’album La maladie du roi a été acclamé par la critique, NME l’appelant “un retour majestueux et royal à la forme pour l’érudit original du rap”. Consequence of Sound a également déclaré à propos de l’album: “King’s Disease offre une sensation appropriée à l’époque et atteint la marque comme étant l’un des meilleurs albums de rap de l’année.”

Après son album studio de 2018, Nasir, et la compilation de 2019 The Lost Tapes II LP, King’s Disease, produit par Hit Boy, présente des apparitions de Charlie Wilson, Anderson .Paak, Big Sean, The Firm, Lil Dirk et A$AP Ferg, parmi les autres.

En mai, Nas, le maire Bill de Blasio, LL Cool J, Fat Joe, le président de l’arrondissement du Bronx Ruben Diaz Jr., le président de l’Assemblée de l’État de New York Carl Heastie, le membre du conseil municipal Diana Ayala, de nombreuses agences de la ville et des sommités du hip hop ont participé à l’événement révolutionnaire officiel de la première phase de Bronx Point. L’événement a eu lieu le 20 mai, à la future maison de Pointe du Bronx au 50 East 150th Street dans le Bronx.

La première phase de Bronx Point fournira 542 unités de logements abordables en permanence dans le quartier de Lower Concourse, ainsi qu’environ 2,8 acres d’espaces publics ouverts. De plus, le projet offrira un éventail de programmes culturels et communautaires, y compris la résidence permanente du Universal Hip Hop Museum, un espace pour la petite enfance géré par BronxWorks et une programmation scientifique en plein air gérée par le Billion Oyster Project. S9 Architecture a dirigé la conception du projet de 22 étages, et l’espace ouvert a été conçu par Marvel Architects en collaboration avec Abel Bainnson Butz. La première phase de Bronx Point devrait être achevée d’ici la fin de 2023.

