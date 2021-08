Nas dévoile une liste de chansons étoilée pour ‘King’s Disease II’

Légende du rap lauréate d’un GRAMMY Award Nas a dévoilé la tracklist de son nouvel album, Maladie du Roi II, ce vendredi 6 août à minuit HNE via Mass Appeal. L’album présente des collaborations avec Eminem, EPMD, A Boogie Wit Da Hoodie, YG, Mme Lauryn Hill, Hit-Boy, et plus encore.

King’s Disease II est la suite de l’album de Nas, lauréat d’un GRAMMY Award La maladie du roi, qui a été publié en août 2020 pour des critiques élogieuses.

En mars, Nas a remporté son tout premier GRAMMY Award du « Meilleur album de rap » avec King’s Disease. Le projet a marqué le premier nouvel album de Nas en deux ans et a été entièrement produit par Hit-Boy (JAY-Z, Beyoncé, Travis Scott). De plus, Gabriel “G Code” Zardes a été le co-producteur exécutif de l’album.

NME a qualifié King’s Disease de “retour majestueux et royal à la forme du premier érudit du rap”. Consequence of Sound a également déclaré à propos de l’album: “King’s Disease offre une sensation appropriée à l’époque et atteint la marque comme étant l’un des meilleurs albums de rap de l’année.”

Après son album studio de 2018, Nasir, et la compilation de 2019 The Lost Tapes II LP, King’s Disease présente des apparitions de Charlie Wilson, Anderson .Paak, Big Sean, The Firm, Lil Durk et A$AP Ferg, entre autres.

En mai, Nas, le maire Bill de Blasio, LL Cool J, Fat Joe, le président de l’arrondissement du Bronx Ruben Diaz Jr., le président de l’Assemblée de l’État de New York Carl Heastie, le membre du conseil municipal Diana Ayala, de nombreuses agences de la ville et des sommités du hip hop ont pris part à l’événement d’inauguration officiel de la première phase de Pointe du Bronx. L’événement a eu lieu le 20 mai dans la future maison de Bronx Point au 50 East 150th Street dans le Bronx.

Écoutez le meilleur de Nas sur Apple Music et Spotify.

Liste des chansons de King’s Disease II :

La pression

Couloir de la mort Est

40 Côté

EPMD 2 feat. Eminem & EPMD

Peu fréquent

YKTV exploit. A Boogie Wit Da Hoodie & YG

Course en magasin

Des moments

Personne exploit. Mme Lauryn Hill

No Phony Love feat. Charlie Wilson

Brunch le dimanche feat. BLXST

Compte sur moi

Exploit de sang-froid. Hit-Boy

ma bible

Nas est bon