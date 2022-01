Nas donnera un concert exclusif avec l’orchestre philharmonique de LA

Nas est sur le point de donner un concert spécial avec le LA Philharmonic Orchestra plus tard cette année. L’icône du rap a été ajoutée au programme hiver/printemps du Walt Disney Concert Hall de Los Angeles, qui a été annoncé plus tôt dans la journée.

Nas se rendra à la salle de concert le 1er mai pour un spectacle qui le verra interpréter son album phare Illmatique en entier. Ce ne sera pas la première fois que le rappeur donne au disque un traitement orchestral – en 2014, il s’est associé à l’Orchestre symphonique national pour une autre lecture de l’album dans son intégralité.

Liz Phair et Father John Misty sont également annoncés pour apparaître au Walt Disney Concert Hall dans les prochains mois.

Phair ne jouera pas avec l’orchestre, mais organisera plutôt « une soirée d’hymnes de la génération X ». Surnommé « Don’t Holdyrbreath », le concert du 10 mai verra l’icône du rock indépendant des années 90 « interpréter les plus grandes chansons de son catalogue impressionnant, jurer probablement et accueillir également des invités spéciaux jouant les plus mauvais tubes de la génération X ».

Le concert du père John Misty, quant à lui, précédera un concert orchestral spécial qui se tiendra à Londres en avril à l’appui de son prochain album Chloë and the Next 20th Century.

Les billets pour les trois spectacles seront mis en vente à 10 h 00, heure du Pacifique, le vendredi 7 janvier. Pour plus d’informations et pour acheter des billets, visitez le LA Philharmonic officiel site Internet.

La veille de Noël, Nas a sorti un nouvel album surprise appelé Magic, qui a été entièrement produit par Hit-Boy. Le disque marquait sa troisième équipe avec le producteur après « King’s Disease » et « King’s Disease II ».

Dans une récente interview, le rappeur a également précisé à qui il faisait référence dans le titre de l’album de 2006 Hip Hop Is Dead. « Je ne pensais pas que certaines personnes penseraient que je parle d’eux », a-t-il déclaré lors d’une conversation avec Jeezy. « Je parle principalement de New York ! Je parle à tout le monde, mais je ne l’ai pas suffisamment expliqué.

