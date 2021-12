Nas et Hit-Boy lancent un nouveau projet Magic : écoutez

Dans un court délai, Nas a sorti un nouveau projet appelé Magic, produit par Hit-Boy. La sortie de neuf pistes, produite par Nas et Hit-Boy, comprend une collaboration avec A$AP Rocky et DJ Premier appelée « Wave Gods ». Écoutez Magic ci-dessous.

Nas fait référence à des poids lourds du hip-hop dans Magic, notamment Jay-Z, Kendrick Lamar et Gang Starr. Sur « Wu for the Children », Nas rend hommage à feu Virgil Abloh et Ol’ Dirty Bastard, entre autres.

Hit-Boy a produit et a produit chacun des deux derniers albums de Nas, King’s Disease et King’s Disease II. Le premier King’s Disease a valu à Nas et Hit-Boy le Grammy Award 2021 du meilleur album de rap.

Plus tôt cette année, Hit-Boy a travaillé avec Nas sur les singles « Big Nas » et « Life Is Like a Dice Game ». Le producteur a également collaboré avec Big Sean sur un EP intitulé What You Expect. L’EP comprend le single « What a Life », qui a un clip mettant en vedette Big Sean couvert d’abeilles.

Contenu

