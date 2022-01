Nas lance les NFT et offre aux fans les droits de publication de deux de ses chansons

Nas a annoncé son partenariat avec la plate-forme blockchain Royal pour offrir 50% des droits de diffusion en continu de deux de ses chansons en tant que NFT.

Selon un communiqué de presse, un nombre limité de tokens sera proposé le 11 janvier, octroyant aux détenteurs une partie des droits de publication de « Ultra Black » et « Rare » de maladie du roi et Maladie du Roi II, respectivement.

À propos du partenariat, Nas a déclaré : « Je suis toujours à la recherche de moyens nouveaux et uniques de me connecter avec les gens. Je suis donc ravi de m’associer à Royal dans leur nouvelle entreprise afin que le monde se connecte à ma musique d’une nouvelle manière. Pendant ce temps, le cofondateur et PDG de Royal, Justin « 3LAU » Blau, a déclaré : « Le fait que Nas soit le premier artiste à vendre des droits de redevance via Royal est une affirmation incroyable de notre mission. C’est la preuve que les artistes de tous les genres tiennent à démocratiser la propriété de leur musique et qu’ils veulent être connectés à leurs auditeurs à un niveau plus profond.

Les investisseurs de Royal incluent également les autres artistes électroniques de 3LAU, The Chainsmokers, Disclosure et Kygo, tandis que les artistes hip-hop impliqués incluent Joyner Lucas, Logic et Stefflon Don.

Nas a également annoncé aujourd’hui (6 janvier) qu’il donner un concert spécial avec le LA Philharmonic Orchestra plus tard cette année. L’icône du rap a été ajoutée au programme hiver/printemps du Walt Disney Concert Hall de Los Angeles, qui a été annoncé plus tôt dans la journée.

Nas se rendra à la salle de concert le 1er mai pour un spectacle qui le verra interpréter son album phare Illmatique en entier. Ce ne sera pas la première fois que le rappeur donne au disque un traitement orchestral – en 2014, il a fait équipe avec l’Orchestre symphonique national pour une autre lecture de l’album dans son intégralité.

La veille de Noël, Nas a sorti un nouvel album surprise appelé Magic, qui a été entièrement produit par Hit-Boy. Le disque marquait sa troisième équipe avec le producteur après King’s Disease et King’s Disease II.

Achetez ou diffusez Magic.