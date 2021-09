Nas lève des fonds pour la récolte de la ville, le 23 septembre déclaré « jour de Nas »

Le 23 septembre, artiste hip-hop légendaire et lauréat d’un Grammy Nas est retourné dans sa ville natale du Queens, New York pour faire la tête d’affiche du Concert to Feed NYC au Forest Hills Stadium après la sortie en tête des charts de Maladie du Roi II.

Le produit du concert a profité à City Harvest, la première et la plus grande organisation de sauvetage alimentaire de la ville de New York, et aidera l’organisation à sauver et à fournir des aliments nutritifs pendant une période d’insécurité alimentaire historique dans toute la ville. Natif de New York, producteur de disques et créateur de la série révolutionnaire Pass The Mic, DJ Cassidy a lancé la soirée avec un voyage musical d’une heure célébrant New York.

Après le concert, le président de l’arrondissement de Queens, Donovan Richards, a honoré Nas avec une clé officielle de l’arrondissement et une proclamation. Un partisan de longue date de City Harvest, Nas a reçu la clé aux côtés de 10 travailleurs de première ligne de City Harvest, qui ont travaillé sans relâche au plus fort de la pandémie pour sauver et livrer plus de 200 millions de livres d’aliments nutritifs à leurs voisins à travers la ville de New York, un effort sans précédent c’était plus du double de la quantité de nourriture que l’organisation a sauvée et livrée au cours de la même période avant la pandémie.

Alors que la ville de New York entame sa longue récupération après la pandémie de COVID-19, d’innombrables New-Yorkais continueront de ressentir la douleur économique de la pandémie pour les années à venir. Le Concert to Feed NYC a aidé à soutenir les efforts de City Harvest pour s’assurer qu’aucun New-Yorkais n’aura à se soucier de la provenance de son prochain repas.

“Nous sommes reconnaissants à notre ami de longue date Nas et à DJ Cassidy de s’être associés à City Harvest pour collecter suffisamment de fonds pour nous aider à nourrir plus de 2,5 millions de New-Yorkais qui ont du mal à mettre des repas sur leurs tables en raison de la pandémie”, a déclaré Jilly Stephens, PDG de Récolte de la ville. « À un moment où les taux d’insécurité alimentaire continuent d’atteindre des niveaux record dans toute notre ville, nous sommes fiers de nous associer à eux pour apporter des aliments frais et nutritifs à des milliers de familles dans les cinq arrondissements.

