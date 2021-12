Nas sort un nouvel album surprise, ‘Magic’ en collaboration avec Hit-Boy

Le légendaire duo rappeur et producteur Nas et Hit-Boy ont partagé une surprise spéciale pour les fans jeudi soir, lorsqu’ils ont sorti leur nouvel album de neuf pistes, Magic, annoncé quelques heures seulement avant sa sortie.

Il s’agit du deuxième nouvel album du MC en 2021, après la sortie de Maladie du Roi II en août, qui à son tour a suivi la maladie du roi de 2020.

« MAGIC is in the air », a écrit le rappeur sur Instagram alors qu’il partageait la pochette et la pochette du disque. « Midnight ET toute nouvelle musique sur laquelle vibrer. »

Le dos de la pochette révélait la liste des morceaux du disque, compromettant neuf nouveaux morceaux, dont « Wave Gods », une collaboration avec A$AP Rocky et DJ Premier. L’image a également confirmé qu’il collaborait à nouveau avec Hit-Boy, avec qui il avait travaillé sur les albums de King’s Disease. Nas lui-même détient également un crédit de production exécutif sur l’album, son quatorzième au total.

Nas avait déjà parlé de faire un troisième album avec Hit-Boy, qu’il a appelé son « Quincy Jones», peu après la sortie de King’s Disease II. À l’époque, il avait dit que même s’ils n’avaient pas l’intention de collaborer à nouveau, il ne l’exclurait pas si le moment et l’idée étaient bons. « Je sens que la prochaine chose que je fais, si je devais travailler avec Hit-Boy sur la prochaine chose que je fais, je pense que nous pourrions faire quelque chose qui allait être magique », a-t-il commenté.

« Je pense que ce que nous avons est magique. Et je pense que la prochaine chose que nous ferions devrait être la page suivante. Et ça, pour moi, m’excite, cette possibilité […] Je pense que si nous en faisons un autre, je suis enthousiasmé par cette idée, mais vous savez, nous célébrons celui-ci maintenant. »

Le duo avait également collaboré sur le single « Big Nas », qui a été publié en avant-première pour la série MasterClass de Nas sur la narration hip-hop.

King’s Disease II a été nominé pour le meilleur album rap aux Grammy Awards 2022, avec « Bath Salts » également nominé pour la meilleure chanson rap. King’s Disease a remporté le prix du meilleur album de rap lors de l’édition de cette année des prestigieux prix de la musique.

