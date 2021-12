N’as-tu pas honte du numéro que tu mets ?

10/12/2021

Le à 09:55 CET

L’éducation est tout

Carlos, six ans, a une colère considérable à la porte de l’école lorsqu’il quitte la classe parce que sa mère, Elisa, n’a pas apporté la balle bleue avec laquelle elle voulait jouer avec ses amis dans le parc. Dès qu’il part, il demande à Elisa si elle a apporté le ballon et la mère dit non, qu’il n’est pas dans la voiture.

L’enfant se met à pleurer, demandant à rentrer à la maison pour la chercher, mais la mère lui dit toujours calmement qu’elle ne va pas y aller car il va bientôt faire nuit et il vaut mieux d’abord aller au parc. « On le prendra un autre jour, Carlos & rdquor;, dit-il, voulant considérer l’affaire réglée et craignant que le conflit ne dégénère devant autant de public. Carlos n’abandonne pas et se met à pleurer, à crier, à se jeter par terre et à mendier.

Elisa se sent observée et dans son cœur elle se sent mal de ne pas « devenir & rdquor; avec l’enfant, pour ne pas avoir gagné cette bataille. Et comme elle ne peut pas seule, elle pense qu’elle doit chercher des alliés et les parents de l’école qui la regardent leur disent : « Celui que le garçon me chevauche pour un bal, tu crois que oui ? » Et lorsqu’une amie de la classe de son fils s’approche avec intérêt pour savoir ce qui s’est passé, Elisa essaie de trouver un autre allié : Et se tournant vers son fils, il dit : « Tu n’as pas honte que tout le monde voit le numéro que tu mets ? & Rdquor ;. L’enfant, bien sûr, ne se calme pas et devient plus fou. La mère, bien sûr, n’est pas calme non plus.

Peut-être que si Elisa n’avait pas compris la colère de son fils comme une menace pour sa bonne image de mère et, comme nous le dit María Soto d’Educa Bonito, elle l’aurait interprétée comme un besoin de votre fils d’appartenir à son groupe d’amis, il aurait agi de manière plus calme, plus empathique et en pensant à des solutions plus satisfaisantes pour tous plutôt qu’une bataille où l’on, bien sûr, doit perdre.

Quand ils se calment tous les deux, chez eux, Elisa et Carlos découvrent une solution à ce type de conflit : ils mettront un cahier dans la cuisine dans lequel l’enfant écrira les choses qu’il souhaite emporter à l’école. De cette façon, l’oubli sera évité et Carlos aura une responsabilité pour que des épisodes comme celui-ci ne se produisent pas.

Comme le dit Alberto Soler, « si nous arrêtons de voir l’éducation de nos enfants comme un pouls ou une bataille, nous aurons beaucoup de progrès. Notre fils n’est pas l’ennemi, ni un être docile qui doit toujours nous obéir. C’est une petite personne en développement avec ses propres besoins, préférences, goûts et idées. Que parfois ils peuvent être très peu opportuns, mais chaque fois que nous le pouvons, nous devons les prendre en compte. Soyez flexible, négociez, sachez demander pardon, soyez humble, respectueux & mldr; sont ces valeurs que si nous voulons voir chez nos enfants, nous devons d’abord leur montrer nous-mêmes & rdquor ;.