Nasa Hataoka remporte le championnat Walmart NW Arkansas

les Japonais Nasa hataoka a remporté, pour la deuxième fois de sa carrière (il l’a fait début 2018), le Championnat Walmart NW Arkansas du circuit LPGA. Il s’agit de sa cinquième victoire sur le principal circuit de golf féminin, dans lequel elle avait déjà remporté le Marathon Classic cette année. Alors que, Azahara Muñoz, Carlota Ciganda et Nuria Iturrios ils ne pouvaient pas être dans les positions avancées.

Avec un tour final de 67 coups, Hataoka il est allé au total de 197, -16 dans un champ de normale 71, après les trois dont se composait le parcours. Il a signé cinq birdies et un bogey (par quatre sur 13) le dernier jour qui l’ont aidé à garder ses distances avec ses poursuivants et à remporter le titre.

Surclassé les 198 de Eun Hee Ji et de Minjee lee. La Japonaise a signé un aigle et deux oiselets insuffisants le dernier jour, tandis que l’Australienne a connu une série de hauts et de bas avec cinq oiselets et deux bogeys qui ont fini par être mortels pour ses intérêts.

Ils ont clôturé le top5 avec un -14, à deux coups du vainqueur, l’Américain Danielle Kang et la Philippine Yuka saso. Kang a brillé dans le dernier tour avec sept birdies et une seule erreur sur le par quatre du trou 16. De son côté, Saso a réalisé deux eagles en paires cinq des trous 7 et 18, a ajouté quatre birdies et a été pénalisé de deux bogeys. .

Les trois participants espagnols ne pouvaient pas être en lutte pour les positions d’honneur. Ça oui, Azahara Munoz il s’est exposé dans le dernier tour avec sept birdies sans faute pour grimper, avec un total de -8, à la vingt-cinquième place.

Il a également terminé la journée en dessous de la normale, avec trois coups gagnés, un Carlota Ciganda qui a été classé dans la quarante-deuxième position globale. Il l’a fait après avoir signé six birdies, un bogey et un double bogey, celui-ci sur la normale trois du 15e trou.

Qui ne pouvait pas gagner plus de coups sûrs sur le terrain était Nuria Iturrios, qui a signé la paire le dernier jour pour terminer avec un -2 au général en soixante et onzième position. Au moins, il a terminé avec un bon feeling, avec quatre birdies dans les sept derniers trous, après un mauvais départ en arrière. Iturrios a signé un total de cinq birdies, trois bogeys et un double bogey (par cinq sur le trou 2).

Classement définitif. Par 71

1. Nasa Hataoka (Japon) 197 (65-65-67)

2. Eun-Hee Ji (Corée du Sud) 198 (63-68-67)

2. Lee Minjee (Australie) 198 (67-63-68)

4. Danielle Kang (États-Unis) 199 (68-66-65)

4. Yuka Saso (Philippines) 199 (69-65-65)

6. Jin Young Ko (Corée du Sud) 201 (68-66-67)

6. Stacy Lewis (États-Unis) 201 (67-68-66)

8. Pajaree Anannarukarn (Thaïlande) 202 (65-68-69)

8. Aditi Ashok (Inde) 202 (65-70-67)

8. Chella Choi (Corée du Sud) 202 (66-70-66)

8. Moriya Jutanugarn (Thaïlande) 202 (68-66-68)

8. Jeong Eun6 Lee (Corée du Sud) 202 (69-63-70)

8. So Yeon Ryu (Corée du Sud) 202 (69-71-62)

8. Lexi Thompson (États-Unis) 202 (67-70-65)

8. Lindsey Weaver (États-Unis) 202 (65-71-66)

25. Azahara Muñoz (Espagne) 205 (70-71-64)

42. Carlota Ciganda (Espagne) 207 (69-70-68)

71. Nuria Iturrios (Espagne) 211 (69-71-71)