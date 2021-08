NASCAR : Blaney évite l’épave du dernier tour pour remporter la finale de la saison régulière à Daytona

in

Ryan Blaney a gagné pour la deuxième semaine consécutive lorsque la course de samedi soir à Daytona International Speedway s’est terminée sous caution en prolongation avec une finition typique enflammée.

Tyler Reddick a pris la 16e et dernière place des séries éliminatoires avec une septième place. Reddick n’avait besoin que de battre son coéquipier de Richard Childress Racing, Austin Dillon, et d’espérer un nouveau vainqueur pour remporter sa première place en séries éliminatoires.

Reddick et Dillon étaient tous deux en lice pour faire un dernier souffle désespéré pour la victoire dans le sprint de deux tours supplémentaires jusqu’à l’arrivée. Mais Blaney, qui était deuxième au redémarrage, a dégagé le trafic avec une poussée de Corey LaJoie et était bien en tête du peloton lorsqu’un accident a mis fin à la course.

Daniel Suarez, l’un des 10 pilotes du peloton de tête qui tentait de remporter la course pour obtenir la place automatique en séries éliminatoires, a tourné Kevin Harvick pour déclencher l’accident multi-voitures. Suarez semblait être poussé dans Harvick par derrière par Kurt Busch.

Blaney, le vainqueur au Michigan la semaine dernière, se dirige vers le match d’ouverture des séries éliminatoires de la semaine prochaine au Darlington Raceway avec trois victoires cette saison dans son équipe Penske Ford.

“Oui, nous avons une bonne dynamique”, a déclaré Blaney. “Nous aimerions en faire trois de suite, nous verrons.”

La finale de la saison régulière avait des enjeux assez faibles dans la mesure où 15 des 16 places en séries éliminatoires ont été réclamées avant le début de la course. Cela signifiait que seul un vainqueur de la course pour la première fois pouvait devancer Reddick ou Dillon pour la dernière place.

La seule autre compétition était pour le titre de la saison régulière, qui est allé à Kyle Larson, quintuple vainqueur cette saison. La course pour le championnat de la saison régulière et ses points en séries éliminatoires était entre Larson et Denny Hamlin, qui est entré à Daytona derrière Larson de 28 points.

Hamlin a occupé la tête de la saison régulière pendant 22 semaines jusqu’à ce que Larson l’emporte il y a deux courses à Indianapolis. Larson a surmonté un déficit de 166 points face à Hamlin pour remporter le titre.

“Quelle année formidable il a eu”, a déclaré le propriétaire de l’équipe Rick Hendrick, qui a donné un emploi à Larson cette saison après que Larson a raté toutes les courses sauf quatre en 2020 alors qu’il était suspendu pour avoir utilisé une insulte raciale.

Chris Buescher a terminé deuxième, à une place de la place automatique pour les séries éliminatoires qu’il cherchait. Mais c’était un doublé pour Ford.

« Manquer une place en séries éliminatoires, c’est une fin difficile pour une journée », a déclaré Buescher. “Je suis sûr que je vais le rejouer et trouver autre chose de différent.”

Bubba Wallace a terminé troisième de la saison, mais frustré de n’avoir reçu l’aide d’aucune Toyota à la fin de la course. Hamlin, le propriétaire de son équipe chez 23XI Racing, était le pilote Toyota le plus proche de Wallace à l’arrivée – il était 14e.

“Je suis un peu frustré, je suis celui qui est appelé pour ne pas travailler avec ses coéquipiers et c’est moi qui reste en suspens”, a déclaré Wallace. “Il y a une raison pour laquelle Ford est sur la voie de la victoire, car ils travaillent toujours ensemble.”

LA MANQUE DE MCDOWELL

Michael McDowell a terminé premier et dernier dans deux courses de superspeedway à Daytona cette saison.

Le vainqueur surprise du Daytona 500 a fait exploser un moteur sous caution samedi et a terminé après 23 tours. McDowell a décroché une place dans les séries éliminatoires avec sa victoire à Daytona 500, donc la sortie précoce n’a pas affecté ses chances en séries éliminatoires.

Mais McDowell n’a aucun élan après avoir terminé 20e ou pire pour la septième course consécutive.

La nuit de McDowell a commencé dans le trou lorsque le chef d’équipe Drew Blickensderfer a été éjecté parce que sa Ford a échoué à l’inspection d’avant course. Le chef d’équipe d’Anthony Alfredo a également été expulsé pour avoir échoué à l’inspection.

OUVERTURE EN RETARD

NASCAR a présenté à la famille de Wendell Scott un trophée personnalisé commémorant sa victoire historique de 1963 avant la course. Scott est le seul pilote noir à avoir remporté une course au plus haut niveau de NASCAR.

Scott a dépassé Richard Petty avec 25 tours à faire au Speedway Park de Jacksonville le 1er décembre 1963. Mais Buck Baker, qui a en fait terminé deuxième, a été déclaré vainqueur du Jacksonville 200 et a reçu le trophée dans la voie de la victoire.

Les officiels de la course ont découvert quelques heures plus tard que Scott était le véritable vainqueur et qu’il avait parcouru tout le peloton deux fois. Mais il n’a pas été crédité de la victoire avant deux ans, et sa famille a longtemps fait pression pour une célébration appropriée.

NASCAR obligé à la veille de ce qui aurait été le 100e anniversaire de Scott.

ÉCLAIRAGE OLYMPIQUE

Le médaillé de bronze olympique Noah Lyles a servi de grand maréchal de la course et a exigé plus de la foule.

Lyles, le favori du 200 mètres qui s’est contenté de la troisième place à Tokyo, a demandé aux fans une réponse plus forte après que sa première tentative ait suscité un effort terne. “C’est de cela que je parle”, a-t-il déclaré avant de donner l’ordre aux pilotes de démarrer leurs moteurs.

Lyles portait sa médaille avant la course et se mêlait au pilote Bubba Wallace sur la grille. Wallace a regardé de près la médaille.

Lyles a fait la une des journaux au Japon pour sa dépression émotionnelle après la finale du 200 mètres. Le sprinteur américain était en larmes après une année difficile au cours de laquelle il a pris et arrêté des antidépresseurs et a lutté lorsque son frère n’a pas réussi à faire partie de l’équipe olympique avec lui. Comme la gymnaste Simone Biles et la star du tennis Naomi Osaka, Lyles ne s’est pas excusé lorsqu’il a abordé le sujet de la santé mentale.

SUIVANT

Les séries éliminatoires débuteront dimanche prochain au Darlington Raceway, qui a récemment repavé une section du virage 2 qui pourrait changer la façon dont les courses sur piste. Kevin Harvick est le vainqueur de la course en titre et Martin Truex Jr. a gagné sur la piste de Caroline du Sud en mai.