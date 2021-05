NASCAR Choix de paris, cotes et prévisions pour EchoPark Texas Grand Prix ⋆ .

NASCAR effectue son voyage inaugural à Austin, au Texas, pour 68 tours autour du Circuit des Amériques. Examinons les cotes et les lignes de ce dimanche pour trouver certains des meilleurs choix de paris NASCAR sur le tableau – y compris les prédictions absolues des favoris, les cinq premières places potentielles et quelques accessoires pour le Grand Prix EchoPark Texas au Circuit of the Americas.

Écrasez vos concours NASCAR DFS avec les outils et les données du lecteur DFS n ° 1

Sélections, prévisions et cotes de NASCAR

Favoris du Grand Prix EchoPark Texas

À la surprise de personne, Chase Elliott ouvert en tant que favori de cette semaine à +225 sur DraftKings Sportsbook. Datant de 2018, Elliott détient le plus de victoires (cinq) dans les courses sur route, avec une moyenne de huit points au cours de cette période. Curieusement, malgré cette prépondérance de victoires dans un type de site très spécifique, Elliott ne parvient pas à détenir la meilleure moyenne des résultats sur le terrain de dimanche. Cet honneur va à Martin Truex Jr., avec une finition moyenne de cinquième datant de 2018.

Malgré trois victoires en moins et aucune victoire sur route depuis Sonoma de 2019, Truex remporte le surnom de régularité grâce à aucune finition pire que la 14e. Les cotes de Truex ont ouvert à +500 mais ont été réduites à +450 tandis que celles d’Elliott ont légèrement augmenté à +250. À condition que NASCAR n’entraîne aucun hijinks avec la météo, comme ils l’ont fait au Daytona Road Course, ces deux-là devraient être vos favoris en ce qui concerne les purs et durs. En parlant de cette course de Daytona, Elliott gagnait avant que NASCAR ne lance ce jaune douteux avec moins de 20 tours à faire.

Comme il s’agit d’une course sur route, quelques-uns des sonneurs doivent être mentionnés. AJ Allmendinger fait son deuxième départ de 2021 pour Kaulig actuellement à +2800. Vainqueur du parcours Xfinity à plusieurs reprises Austin Cindric fait un autre départ pour Penske, ouvrant à +2200. Aucun des deux pilotes n’a vu de mouvement par rapport à ces chiffres, indiquant que les parieurs ne les prennent pas au sérieux malgré leurs pedigrees.

Deux semaines de NBA Express pour 4,95 $

Alors que les séries éliminatoires de la NBA débutent, nous vous proposons un accord n ​​° 1. Utilisation du code promotionnel PLAY-IN vous obtiendrez DEUX SEMAINES de pass Awesemo + NBA Express pour seulement 4,95 $. Votre pass NBA Express vous donnera accès à notre NBA Big Board, au classement de la valeur des joueurs, à la propriété prévue, au constructeur de la programmation et au chat Slack expert. Utilisez le code promotionnel PLAY-IN avant l’expiration de l’offre le vendredi 21 mai.

Les cinq meilleurs paris

Bien que Cindric et Allmendinger aient des chances plus longues en tant que favoris absolus, ils ont des chiffres notables pour leurs chances de terminer dans le top cinq. Gardez à l’esprit que l’ordre de départ de dimanche sera fixé par les qualifications samedi. Ainsi, les conducteurs les plus qualifiés sont plus susceptibles de commencer dans le top 10, surtout s’ils naviguent sous la pluie comme l’indiquent les prévisions. Contrairement à la course Daytona Road Course, ces pilotes n’auront pas à passer les deux tiers de la course à lutter contre le trafic juste pour se rapprocher du top cinq. Avec un tour chaud, Cindric et Allmendinger peuvent se placer dans le top cinq avant que le drapeau vert ne flotte.

Allmendinger est à +350 et Cindric à +275 pour terminer dans le top cinq. Les deux pilotes bénéficieront d’un temps de siège supplémentaire précieux vendredi et samedi. Seul Kyle Busch, Kevin Harvick, Austin Dillon, Tyler Reddick et Cole Custer peuvent faire cette réclamation ainsi qu’ils courent dans l’événement Xfinity Series. Allmendinger et Cindric auront tous deux une avance sur le terrain et une position de départ en supposant que la pluie n’est pas si mauvaise que les qualifications sont annulées.

À des cotes similaires, les parieurs peuvent saisir Harvick à +235. Comme mentionné précédemment, il participe à la course Xfinity Series, il devrait donc y avoir un niveau de familiarité avec la piste que 90% du peloton de dimanche n’aura pas. De plus, Harvick est à égalité avec Elliott pour la meilleure moyenne des courses sur route depuis 2018 avec sept classements parmi les 10 premiers, prenant ainsi l’un des meilleurs coureurs sur route comme un choix de paris NASCAR et lui donnant plus de temps de siège. Nous nous alignons tous pour une autre finition élevée et peut-être une queue qui vaut la peine d’être poursuivie à +1400 en tant que pureté.

Le dernier contenu de paris sportifs d’Awesemo Odds

Paris sur EchoPark Texas Grand Prix Prop

Les paris sur les accessoires suivants, proposés par DraftKings Sportsbook, sont des moyens plus intéressants de passer à l’action lors de la course de dimanche:

Meilleure position finale – Course: Joey Logano -122 c. Brad Keselowski

Tout pilote remporte les étapes 1 et 2 et remporte la course: Oui +450 Meilleure position finale – Course: AJ Allmendinger +100 contre Austin Cindric

Fabricant de la voiture gagnante: Chevrolet +125 Meilleure position finale – Course: Chris Buescher -104 c. Michael McDowell

Nombre de pilotes à terminer sur le tour de tête: plus de 29,5 -125 Meilleur résultat Groupe E: Chris Buescher +245 Meilleure finition du groupe F: Tyler Reddick +265

Le Parlay de cette semaine combine les courses Xfinity et Cup ensemble. Samedi, l’attrition sera le mot du jour. Si les prévisions mentionnées précédemment se maintiennent, la course COTA de samedi pourrait ressembler étrangement à la course Charlotte Roval de l’automne dernier. Si tel est le cas, survivre jusqu’à la fin pourrait se résumer à rien de plus que de la chance mélangée à l’attrition. Si vous regardez un scénario du pire des cas, regardez en haut ou descendez le tableau pour une meilleure valeur.

En bas du tableau sur DraftKings Sportsbook, Miguel Paludo est +4000. Paludo fait son deuxième départ de saison pour JR Motorsports après avoir terminé septième au Daytona Road Course. Si cette course devenait moche, à la fois avec la météo et sur la piste, Paludo a suffisamment d’expertise pour naviguer dans le chaos potentiel. Comme dimanche, retournez à Harvick en tant que top Ford à +500. Lorsque ces cotes sont réduites, DraftKings Sportsbook donne +24500 cotes, payant 2460 $ sur un pari de 10 $.

Suivez-nous sur tous nos canaux sociaux! Découvrez notre Twitter, Facebook, Instagram et Youtube pour plus de contenu Awesemo.

Consultez la page d’accueil d’AwesemoOdds pour plus de contenu sur les paris sportifs, y compris plus de choix et de pronostics.