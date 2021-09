NASCAR déplacerait la course Clash de Daytona à LA Coliseum

Le Clash – la course d’exhibition de pré-saison de la NASCAR Cup Series – a fait peau neuve au début de la saison 2021, passant de l’ovale emblématique de 2,5 milles du Daytona International Speedway au parcours routier du site.

Eh bien, pour la saison 2022, il serait en train de faire peau neuve et de se déplacer à travers le pays.

NASCAR est en « pourparlers sérieux » et est sur le point de finaliser un accord pour déplacer The Clash « vers une piste courte spécialement conçue » au Los Angeles Memorial Coliseum pour la course d’exhibition de 2022, a rapporté . lundi.

L’idée de déplacer The Clash au LA Coliseum – le célèbre terrain de football USC Trojans qui a également accueilli deux Jeux olympiques, deux Super Bowls et tant d’autres événements majeurs – est amusante, différente et pourrait être vraiment, vraiment cool. Bien sûr, c’est clairement un geste fantaisiste pour NASCAR, mais certains trucs fonctionnent.

Les vues sont presque garanties d’être spectaculaires – en supposant que Mère Nature opte pour le soleil au lieu de la pluie. Et si la qualité de la course est élevée, cela pourrait être un événement passionnant qui motivera les fans de NASCAR pour la saison et attirera des fans occasionnels ou des étrangers curieux pour une course plus courte que d’habitude.

Plus via . :

«NASCAR organiserait la course début février, probablement deux semaines avant le 20 février Daytona 500, et utiliserait l’événement pour créer un battage médiatique pour la saison à venir et le lancement de la voiture Next Gen, qui devrait courir à partir de 2022. Il n’a pas encore été décidé si la nouvelle voiture de NASCAR sera utilisée dans la course d’exhibition ; certaines équipes ont exprimé des réserves quant à la course de la Next Gen dans un événement qui n’attribue pas de points et sera probablement une course à haut niveau de contact en raison des limites étroites de la piste. … La piste du Coliseum ressemblera au tracé du Bowman-Gray Stadium, une courte piste historique d’un quart de mile à Winston-Salem, en Caroline du Nord, qui entoure le terrain de football où l’Université d’État de Winston-Salem joue chaque automne.

Maintenant, certains puristes de NASCAR ne sont probablement pas amoureux de cette idée.

Traditionnellement, le Clash faisait partie des Daytona Speedweeks, qui représentent généralement quelques semaines d’action sur piste culminant avec l’ouverture de la saison Daytona 500. Pour la saison 2021, les grands événements NASCAR ont été condensés à seulement six jours dans le semaine précédant la plus grande course de l’année. Ajoutez à cela The Clash qui se tiendra sur le parcours routier de Daytona en 2021, et certains fans de NASCAR n’ont pas aimé tous les changements.

Donc, éloigner complètement The Clash de Daytona International Speedway – loin du lieu historique, loin de la maison du Daytona 500 et loin du lieu de naissance de NASCAR – pourrait ne pas convenir à beaucoup de gens.

Mais NASCAR a essayé de nouvelles choses pour rafraîchir son emploi du temps et tenter de développer sa base de fans. Une chose qui a un réel potentiel pour ça ? Course au LA Coliseum.

Bien sûr, jusqu’à ce que NASCAR révèle les détails officiels sur The Clash quittant Daytona pour le LA Coliseum, nous ne saurons pas vraiment à quoi nous attendre, y compris si cela pourrait être un grand succès, un gaspillage total d’argent ou simplement une autre course d’exhibition.

Mais l’idée elle-même devrait être célébrée et pourrait créer un buzz nécessaire pour NASCAR, qui devra déjà rivaliser avec le Super Bowl et les Jeux olympiques d’hiver de 2022 au début de la saison en février.

On ne sait pas si ce serait un mouvement permanent pour The Clash, alors espérons que cet accord se concrétise pour 2022.

