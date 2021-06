NASCAR DFS Ally 400 Preview & Expert DraftKings & FanDuel Picks ⋆ .

Après la pause des All-Star, l’action NASCAR revient sur l’une de ses anciennes pistes, le Nashville Superspeedway. Jetons un coup d’œil à l’image actuelle des séries éliminatoires et prévisualisons la course de dimanche avec la stratégie et les choix NASCAR DFS dont vous aurez besoin pour gagner sur DraftKings et FanDuel pour l’Ally 400.

Ally 400 NASCAR DFS Aperçu, choix et stratégie

Photo des séries éliminatoires de la Coupe NASCAR

Il reste 10 courses dans la saison régulière des Cup Series. Plusieurs pilotes ont pratiquement concrétisé leur place dans les séries éliminatoires, y compris Kyle Larson, Martin Truex Jr. et Alex Bowman. Huit pilotes semblent solides dans leur classement vers les séries éliminatoires via des victoires, comme Chase Elliott, Kyle Busch, Ryan Blaney, Guillaume Byron et Joey Logano. Cinq pilotes détiennent les places restantes en séries éliminatoires via des points, y compris Denny Hamlin, qui aurait besoin de deux mois de catastrophe pour risquer de rater les playoffs.

Les quatre dernières places sont actuellement détenues par Kevin Harvic, Austin Dillon, Tyler Reddick, et Chris Buescher. L’avance d’Escher sur la 17e place Matt DiBenedetto est de 60 points, ou une course complète de points. Autrement dit, DiBenedetto et l’équipe n°21 sont au pied du mur, mais la distance n’est pas insurmontable. Après un changement de chef d’équipe après cinq arrivées consécutives de 18e ou pire, peut-être que Woods Brothers peut se frayer un chemin et en faire une course pour la dernière place. Cependant, quel que soit le travail effectué par DiBenedetto ou Buescher pour prendre la dernière place, cela pourrait être vain si un autre pilote sans victoire qui est dans le top 30 des points remporte une course d’ici août.

Ce scénario gagnant-gagnant est un peu difficile à imaginer pour les prochains mois avec trois parcours sur route, une double tête à Pocono et deux pistes utilisant le package de 750 chevaux où l’argent dicte les performances. Cela dit, la dernière course de la saison régulière est Daytona où n’importe qui peut gagner et voler un siège en séries éliminatoires.

La course revient au Superspeedway de Nashville

Ce week-end de la fête des pères retrouve NASCAR à Nashville. C’est un peu une histoire de retour à la maison pour NASCAR, car Nashville était une ancienne piste pour les séries Xfinity et Trucks. Cependant, Xfinity et Trucks ont tous deux cessé de courir à Nashville en 2011. Pendant ce temps, la NASCAR Cup Series n’a pas de courses antérieures ici. En fait, la piste est restée vacante depuis 2012 avec littéralement aucune activité.

Compte tenu de la durée d’une décennie entre les événements des dernières courses à ce week-end, ce week-end de trois courses peut tout aussi bien être considéré comme un événement d’apprentissage pour tous les coureurs, mais pas à l’échelle du Circuit des Amériques. Outre le décalage temporel évident, cette piste en béton a considérablement vieilli. En fait, Goodyear et NASCAR ont fait venir des pilotes de chaque constructeur pour tester la piste afin de s’assurer que les pneus de Goodyear étaient à la hauteur sur cette piste de 1,3 mile. Suite aux investissements du Dover International Speedway, des revitalisations ont été apportées au Speedway et Dover a abandonné sa deuxième course pour que Nashville organise cet événement.

Ce que vous devez savoir pour DFS

Comme il s’agit d’une nouvelle piste par NASCAR, il y aura une séance d’essais et des qualifications pour chaque course.

N’oubliez pas de vérifier avec les feuilles de course après l’entraînement pour voir comment ces pilotes attaquent ce Speedway abrasif et bétonné. Par conséquent, la chaussée de ce lieu est la première chose à considérer à des fins de recherche. Comme mentionné précédemment, il s’agit d’une piste en béton – une ancienne piste en béton qui a été laissée reposer et résister aux intempéries pendant près d’une décennie.

Attendez-vous à ce que la gestion des pneus soit l’une des clés de la performance des pilotes ce dimanche. Évaluer les performances des conducteurs à Douvres, Darlington, Atlanta et Homestead pourrait être un indicateur clé de ce à quoi s’attendre ce dimanche. De plus, en voyant comment les pilotes gèrent la chute des pneus d’un seul tour aux cinq, 10, 15, etc., les intervalles entre les tours lors des essais donneront aux joueurs de DFS des attentes quant à la vitesse potentielle avant dimanche.

En parlant de Douvres, NASCAR et Goodyear utilisent une combinaison de pneus qui utilise les pneus du côté droit utilisés à Douvres. Les pneus du côté gauche seront ceux qui ont été utilisés au Kansas et à Charlotte. Par conséquent, l’ajout des performances des conducteurs du Kansas, de Charlotte et de Douvres devrait également être utile.

La combinaison de ces trois facteurs – la pratique, les performances sur les pistes à forte usure des pneus, les triplés de Douvres, du Kansas et de Charlotte et les performances dans l’ensemble à haute puissance – devrait donner à chacun une bonne base sur les attentes des dominants, le différentiel de place et la hausse. options de tournoi pour cette course de 300 tours.

