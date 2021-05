NASCAR DFS DraftKings & FanDuel Picks & Preview pour Circuit of the Americas ⋆ .

Suivant Alex BowmanDeuxième victoire de la saison 2021, NASCAR se dirige vers l’ouest au Texas. Cup, Trucks et Xfinity font tous leur voyage inaugural à Austin, au Texas, sur le Circuit of the Americas. Récapitulons les implications de la course du week-end dernier à Douvres et à quoi s’attendre pour NASCAR DFS sur DraftKings et FanDuel.

Écrasez vos concours NASCAR DFS avec les outils et les données du lecteur DFS n ° 1

Dover Wrap Up

Ce qui était censé être une journée formidable pour Joe Gibbs Racing s’est avéré être tout sauf cela. Martin Truex Jr. a subi des dommages précoces, faisant rouler sa voiture comme si elle avait un parachute géant. Denny Hamlin s’est retrouvé dans le top 10, mais cela n’a jamais été un facteur, à l’exception des deux tours qu’il a menés. Kyle Busch a eu des problèmes initiaux avec ce qu’il pensait être un moteur en train de mourir, ce qui l’a obligé à descendre immédiatement à sept tours. Pour terminer, Christopher Bell était un non-facteur, terminant plusieurs tours dans les années 20.

Cependant, à la fin des 400 tours, c’était Hendrick Motorsports qui se tenait au sommet de la colline, prenant les places une à quatre. Bien qu’il n’ait pas gagné, Kyle Larson a réalisé une performance exceptionnelle, menant la majorité de la course de dimanche. Larson a fait exactement ce qu’il pensait impossible, transformer une course de 400 tours en une épreuve à un seul dominateur. Cela marque la deuxième semaine consécutive dans le groupe de haute puissance, il y a eu des performances écrasantes d’un seul pilote. Alors que la chaleur continue d’augmenter, cela peut être une tendance à se méfier, d’autant plus que la prochaine course dans le package de 750 chevaux sera l’événement inaugural à Nashville.

Circuit NASCAR DFS des Amériques DFS Picks & Preview

Comme mentionné précédemment, cette semaine passe de l’un des plus anciens sites de NASCAR à un endroit où la série n’a jamais couru. Le Circuit of the Americas, ou COTA, est un parcours routier de 3,42 milles. Construit à l’origine pour la Formule 1, ce circuit a accueilli le Moto GP, le Rallycross américain, le Mans, l’IMSA et l’IndyCar. En ce qui concerne la forme et la taille, il s’agit certainement d’une piste plus technique que les courses Roval à Charlotte et Daytona.

La piste, délimitée en rouge et noir, comporte un premier virage en montée, plusieurs virages en S, des zones de freinage brusques où les conducteurs expérimentés feront des passes, des carrousels et un tronçon arrière où les conducteurs atteindront plus de 180 mph.

En gardant à l’esprit les voitures de course à roues ouvertes, comme l’intention initiale de la piste, la piste a été qualifiée de «étroite». Ainsi, les conducteurs peuvent devoir être très sélectifs quant à l’emplacement de leurs zones de dépassement. Il semble que si les conducteurs ne font pas de dépassements dans les zones de freinage, ils devront le faire dans les lignes droites ou sur la route des stands.

Pour un regard «personnalisé» sur COTA, le circuit propose un circuit avec ses virages les plus connus. Du point de vue du conducteur, taguez avec Kyle Busch ici alors qu’il emmène une Toyota Camry autour de COTA pour un tour.

Dernier contenu NASCAR DFS

Horaire du Circuit des Amériques

Ce qui compte le plus ce week-end, c’est le programme. Comme il s’agit d’une nouvelle piste, NASCAR a mis en place un tour de pratique, ainsi que des qualifications, pour les trois courses ce week-end. Contrairement à la plupart des week-ends cette année, la grille de départ ne sera connue que quelques heures avant le début de la course.

Les deux Trucks et Xfinity tiendront leurs séances d’essais solitaires vendredi: les camions de 14 h à 15 h HE et Xfinity de 15 h à 16 h. Pendant ce temps, les essais de la Cup Series auront lieu de 9 h 30 à 10 h 30 le samedi suivant. Après la pratique, il y aura environ une journée pour mijoter les chiffres. Bien que 60 minutes de données d’entraînement ne soient pas fantastiques, c’est bien plus que ce qu’il y a eu toute la saison depuis Daytona.

Les vrais chiffres à garder à l’esprit sont les écarts entre les temps de qualification et de course.

Les camions se qualifient de 8h à 9h le samedi, course à 13h Xfinity se qualifie de 10h à 11h le samedi, course à 16h Cup qualifie de 9h30 à 10h30 le dimanche, course à 14h30

Avec chacune des courses de ce week-end, les joueurs de DFS auront au moins une fenêtre de quatre heures pour analyser les grilles de départ et prendre des décisions en matière d’alignement. Même si cela semble effrayant, quatre heures sont largement suffisantes pour prendre des décisions rationnelles pour DFS. Si faire des choix d’alignement dans une fenêtre serrée oblige à de mauvaises décisions, cela peut prendre une semaine pour passer à PGA DFS et vérifier tout notre excellent contenu pour le championnat PGA, en particulier pour ceux qui jouent beaucoup de cash games. Les joueurs peuvent également limiter leur bankroll, ne réserver que quelques files d’attente et les construire à l’aide des fiches de course et des outils premium d’Awesemo, car tout le monde a du mal à créer des files d’attente dans cette même petite fenêtre.

Construction de la liste de NASCAR DraftKings et FanDuel

Tout dépendra de la façon dont les qualifications se dérouleront. Les alignements optimaux de DraftKings et de FanDuel pourraient être basés sur le différentiel de place et la position finale ou sur un dominateur. De plus, sans historique de piste, il n’y a rien qui donne une idée de ce qu’il faut rechercher.

Ce que l’on sait, c’est que ce sera une course «courte» en termes de tours – 68, pour être précis. Il y aura relativement peu de points de dominateur disponibles; ajouter deux pauses d’étape et qui sait combien d’avertissements pour les épaves ou la météo, et cela pourrait très facilement être une course où rien ne compte que clouer des pilotes qui terminent dans le top 10. Que nous découvrirons dimanche une fois la grille de départ établie .

En raison du calendrier de cette semaine, ne vous attendez pas à des articles «Picks» pour l’un des trois événements. Au lieu de cela, chaque course a sa propre feuille de course avec des informations sur les courses sur route passées. Comme toutes les deux semaines, les pilotes seront mis en évidence en fonction de la catégorie dans laquelle ils s’inscrivent le mieux; violet pour les dominateurs, bleu pour les tournois / upside et vert pour les jeux cash / floor. Dans Awesemo Premium Slack Chat pour NASCAR, attendez-vous à des notes pour des idées supplémentaires de construction de liste pour vous aider à guider votre processus.

Suivez-nous sur tous nos canaux sociaux! Découvrez notre Twitter, Facebook, Instagram et Youtube pour plus de contenu Awesemo.

Vous recherchez plus de contenu de choix NASCAR DFS? Nous avons de nombreux articles, données, fiches de triche DraftKings et FanDuel et plus encore sur la page d’accueil d’Awesemo NASCAR DFS.