NASCAR DFS Picks & Top Xfinity Plays pour Ambetter Faites-vous vacciner 200 ⋆ .

La première rangée est prévue pour la course de samedi au New Hampshire, avec Jeb Burton et Justin Haley ouvrir la voie. Décomposons une stratégie NASCAR DFS pour la course ce week-end et plongeons dans les meilleurs choix Xfinity NASCAR DFS pour l’Ambetter Get Vaccinated 200 sur DraftKings et FanDuel.

Ambetter se faire vacciner 200 choix NASCAR DFS

Austin Cindric, 4e (10 700 $ DraftKings)

Il est étrange de noter que Cindric n’a remporté que quatre victoires au cours de la saison 2021, et aucune sur les parcours routiers. Cependant, sa deuxième victoire de la saison est revenue à Phoenix après avoir mené 119 des 200 tours. Cela s’ajoute aux 72 tours qu’il a menés lors de la course de championnat 2020 à Phoenix, qu’il a également remportée. Cela devrait indiquer que Cindric a excellé samedi au New Hampshire, Phoenix étant la meilleure piste pour comparer le New Hampshire. Les chasseurs de scores Box peuvent se détourner de Cindric en se basant sur les 12e et 17e places en carrière, mais d’un autre côté, les versions 2019 et 2018 de Cindric ne sont pas le pilote que les joueurs DFS connaissent aujourd’hui.

Partant quatrième, Cindric devrait être la meilleure option en tant que dominant parmi tous les pilotes commençant vers l’avant. Ne pas commencer sur la première ligne ne devrait effrayer personne, car il a mené le plus de tours dans les courses consécutives de Phoenix depuis la deuxième ligne.

Christopher Bell, 14e (11 500 $ DraftKings)

Bien sûr, Bell n’est pas Kyle Busch. Pourtant, ce salaire est ridicule pour Bell et une véritable erreur de tarification de la part de DraftKings. Pour commencer, le talent de Bell fait instantanément de lui le meilleur pilote dans le peloton de samedi. Même ainsi, être meilleur n’a fait que 800 $ de plus à Bell que Cindric et 500 $ de plus qu’Allgaier. Franchement, si ce n’est pour la position de départ, il y a de fortes chances que Bell soit moins cher que ces deux-là. Au lieu d’évaluer les mérites des conducteurs en fonction des salaires, dirigez-vous vers DraftKings Sportsbook où Bell est +130 pour gagner en tant que favori absolu.

De plus, Bell sera dans le n ° 54 samedi, qui a été par coïncidence la meilleure voiture de la série Xfinity cette saison. Avec n’importe qui mais Ty Dillon au volant, cette voiture a été une concurrente semaine après semaine avec sept victoires et neuf top cinq consécutifs remontant à Douvres. En fait, le n ° 54 n’a pas réussi à terminer en dehors du top cinq avec personne d’autre que Dillon comme pilote. Maintenant, Bell et ses deux victoires à Loudon dans la série Xfinity prennent le contrôle de cette voiture. Tout s’aligne pour que Bell écrase samedi et le fasse à une valeur.

Brandon Brown, 22e (7 500 $ DraftKings)

Un deuxième mauvais résultat (Atlanta, 31e) en quatre semaines a sorti Brown de la photo des séries éliminatoires Xfinity, à la traîne Riley Herbst de seulement 2 points. Avec deux parcours sur route et Daytona restant dans le calendrier de la saison régulière, le New Hampshire offre à Brown l’occasion de se remettre sur pied et de remporter une finale pour le remettre en séries éliminatoires.

En dehors d’Atlanta et de Nashville, Brown a terminé 11e, 15e, 13e, sixième et quatrième pour revenir à Charlotte. Plus tôt cette saison, dans le corollaire de la meilleure piste du New Hampshire (Phoenix), Brown a obtenu sa meilleure troisième place en carrière, aidé par quelques avertissements tardifs. Samedi devrait être un jour où Brown améliore sa seule 16e place, en 2019, car ses yeux devraient être fixés sur l’endroit où Herbst, qui n’a pas encore couru au New Hampshire, et Tommy Joe Martins (pas mieux que 20e à Loudon) sont courses.

Dernier contenu NASCAR DFS Brandon Jones, 23e (10 100 $ DraftKings)

Toyota est le nom du jeu ici dans le New Hampshire avec Joe Gibbs qui a remporté les cinq dernières courses Xfinity à Loudon. Christopher Bell comme favori, listé ci-dessus, est un choix évident. Utilisant le même corollaire, il est difficile de ne pas appuyer sur la gâchette de Brandon Jones qui offre un différentiel de place ainsi que l’accès à une Toyota à +2000 cotes. À titre de référence, cela prend en sandwich Jones entre les deux pilotes Kaulig partant de la première rangée. Toutes choses égales par ailleurs, le coéquipier de Jones Harrison Burton a +1100 chances de gagner, mais à seulement 500 $ de plus sur DraftKings, les joueurs DFS devraient opter pour le pilote avec le combo plafond/plancher plus élevé à Jones.

JJ Yeley, 36e (8 400 $ DraftKings)

Étant donné que DFS n’existait pas au milieu des années 2000, lorsque Yeley régnait sur le n ° 18 avant que Busch ne quitte Hendrick, ce prix doit être le plus cher que Yeley ait jamais été. Peut-être que cette étiquette plus 8 000 $ éloignera les joueurs de DFS, en particulier pour un pilote le plus souvent associé au programme Rick Ware’s Cup. Pourtant, dans cette voiture n°17 ​​pour Rick Ware/SS Green Light, Yeley a été une fantastique source de différentiel de place toute la saison.

Avec trois classements parmi les 15 premiers et aucun résultat pire que le 24e en 2021, Yeley a une projection sûre de 27 points jusqu’à 38 devrait être enfoncé dans le top 15. Cela dit, avec ce salaire, Yeley devra terminer 15e ou mieux pour valeur d’approche.

Spencer Boyd, 40e (5 200 $)

Avec un peu d’argent en poche, Boyd prend le siège du n°52 généralement occupé par Gaulding gris. Ce sera le premier départ de Boyd dans la série Xfinity en 2021, ce qui n’est pas si inquiétant puisque Boyd a couru dans la série Trucks pour Youngs Motorsports. Boyd a également vu cette piste deux fois dans une voiture Xfinity, avec des finitions 24e et 27e.

En résumé, l’attrait de Boyd est une équipe de niveau inférieur à intermédiaire qui ne démarrera pas et ne se garera pas, commençant bon dernier, combinée à l’endroit où tout le monde dans cette gamme de prix commence. La semaine dernière les deux Colby Howard et Ryan Vargas étaient des jeux recommandés et ont terminé dans le top 20. C’était fantastique pour les alignements la semaine dernière, mais maintenant ils commencent tous les deux dans le top 25 et ont des collines difficiles à gravir pour être des valeurs beaucoup moins optimales. Boyd entre dans la mêlée pour le New Hampshire en tant que jeu de botté de dégagement préféré, quel que soit le format.

