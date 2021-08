NASCAR DFS Xfinity Picks pour le Wawa 250 à Daytona sur DraftKings ⋆ .

Le peloton est prêt pour la course de vendredi soir à Daytona, avec AJ Allmendinger et Noah Gragson au premier rang. Examinons les meilleurs choix NASCAR DFS Xfinity de cette semaine sur DraftKings pour le Wawa 250.

Économisez 33% sur votre kit de draft Awesemo Fantasy avec le code promo EVEYRDOWNBACK !

Choix de Wawa 250 NASCAR DFS pour DraftKings

Jeb Burton, 13e (9 400 $ DraftKings) Austin Cindric, 14e (8 800 $ DraftKings) Christopher Bell, 15e (8 900 $ DraftKings)

Ce trio de Burton, Cindric et Bell fait un niveau de tournoi de gagnants potentiels sous-évalués.

Burton est le plus récent vainqueur de Talladega et a terminé quatrième à Daytona en février. Sans oublier que Kaulig a toujours eu un solide programme de superspeedway au cours de sa courte existence. Cindric a remporté la première course de cette année à Daytona, a terminé deuxième à Talladega et compte plusieurs top 10 à son actif sur les deux sites. Bell, bien qu’il n’ait pas remporté de victoires sur les superspeedways au cours de sa carrière Xfinity, a réussi à remporter plusieurs classements parmi les six premiers.

Jouer à un ou plusieurs de ces pilotes sera hors des radars de la plupart des joueurs DFS, car ils sont jugés trop risqués. Cependant, l’alignement optimal de l’été dernier comptait deux pilotes qui ont tous deux commencé dans le top 10. Ces trois ont tous un plus grand différentiel de place et ont le potentiel de terminer dans le top cinq, voire une victoire pure et simple. Sur DraftKings Sportsbook, Bell et Cindric sont tous deux +800 pour la victoire et -105 pour une place parmi les cinq premiers. Pendant ce temps, Burton est à +1200 pour la victoire et à +170 pour un top cinq.

Michael Annett, 19e (9 800 $ DraftKings)

Contrairement aux Cup Series, la saison régulière des Xfinity Series ne se terminera pas ce soir. Cependant, après avoir raté la course de la semaine dernière, la température a augmenté pour Annett. Pour ceux qui ne le savent pas, Annett a subi une blessure à la jambe plus tôt dans l’été qui l’a forcé à subir une intervention chirurgicale pour résoudre le problème. En se remettant de cette opération, Annett a dû manquer quelques courses. Ces absences l’ont mis dans un trou de points, maintenant à 41 points de retard Riley Herbst pour la dernière place des séries éliminatoires. Une victoire pure et simple atténuera tout problème de points pour Annett. Cependant, une bonne fin de vendredi contribuera grandement à combler cet écart de points.

Selon Annett, il s’agit d’un ancien vainqueur de Daytona (2019) qui a terminé septième de cette course l’été dernier et a franchi la ligne en deuxième place à Talladega l’automne dernier.

Brandon Brown, 31e (10 100 $ DraftKings)

Payer ce salaire pour ce chauffeur peut sembler absurde. Cependant, sachez que DraftKings est conscient que son utilisateur empilera le dos. C’est pourquoi les joueurs DFS paient plus de 10 000 $ pour un pilote dans un équipement de niveau intermédiaire.

Cliquez ici pour ÉCONOMISER 33% sur votre kit de draft Awesemo Fantasy !

Cela dit, ce n’est vraiment pas si absurde de demander Brown à ce salaire. La carrière de Brown à Daytona a commencé difficilement, avec des épaves consécutives en 2017 et 2018. Cependant, depuis lors, ses arrivées sont passées 18e, septième, septième, 26e et sixième. De plus, en quatre départs en carrière à Talladega, il a terminé 15e, 11e, 10e et septième. Si ce n’était du pilote ci-dessous, Brown pourrait facilement obtenir le meilleur score fantastique de vendredi soir grâce à cette abondance de différentiel de place potentiel.

Chase Briscoe, 37e (11 500 $ DraftKings)

Course pour BJ McLeod dans ce qui sera littéralement une deuxième voiture Stewart-Haas, Briscoe prend un bon départ dans la série Xfinity. Quel que soit le motif, cela n’a pas nécessairement d’importance, car Briscoe propose vendredi le meilleur combo de sol et de plafond de quiconque. À partir de la 37e position, Briscoe a accès au potentiel différentiel de place le plus élevé de tous. Ajoutez sa réelle opportunité de mener des tours et de lutter pour la victoire (troisième et cinquième lors des deux courses Xfinity de l’année dernière à Daytona), puis il devient une évidence. Le seul problème pour Briscoe sera sa propriété, considérée comme l’une des plus élevées de la liste de vendredi. Dépasser, faire correspondre ou passer sous la propriété du terrain sur Briscoe va être l’une des plus grandes décisions pour les joueurs DFS aujourd’hui.

Tim Viens, 40e (5 500 $ DraftKings)

Viens a passé la majeure partie de sa courte carrière dans la série Trucks à acheter le temps de siège disponible. Cette semaine, à seulement son quatrième départ en carrière Xfinity, Veins prend le volant du n ° 74 pour Mike Harmon. Ce sera le deuxième départ de Viens dans la série Xfinity à Daytona pour Mike Harmon. Lors de la course d’été de l’an dernier, Viens a terminé 18e. Une finition similaire serait fantastique, mais tout ce qui marque un différentiel de 10 places sera un gain net pour les jeux d’argent.

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article ! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !

Vous recherchez plus de contenu de sélections NASCAR DFS ? Nous avons beaucoup d’articles, de données, de feuilles de triche DraftKings et FanDuel et plus encore sur la page d’accueil Awesemo NASCAR DFS.