NASCAR fixe une nouvelle date pour le report du YellaWood 500

NASCAR sera en compétition à une nouvelle date car le YellaWood a été reporté dimanche en raison du mauvais temps. Il a été annoncé que la course des éliminatoires de la série NASCAR Cup Series au Talladega Superspeedway aura désormais lieu lundi à 13 h HE et sera diffusée sur le NBCSN ainsi que sur l’application NBC Sports. La pluie a frappé la piste dimanche matin et s’est poursuivie toute la journée. La course devait commencer à 15h45, mais une autre vague de pluie a de nouveau frappé la région, conduisant NASCAR à reporter la course.

“Je déteste toujours ces jours-ci. Je veux juste entrer et partir”, a déclaré Martin Truex Jr.. “Je pense toujours aux mêmes choses que nous étions ce matin et hier soir. … J’espère rester devant et obtenir quelques points d’étape et, espérons-le, courir à la fin. C’est toujours le premier objectif.”

Truex devrait commencer sixième au YeallaWood 500 et cherche à avoir plus de succès à Talladega qu’il n’en avait eu par le passé. Lors de ses 33 derniers départs, Truex n’a terminé que deux parmi les cinq premiers sur la piste. “Ce n’a pas été très bon ces derniers temps”, a-t-il déclaré. “Nous avons eu en quelque sorte de mauvaises relations ces dernières années. Je ne sais pas. J’aime y aller. J’aime y courir. C’était juste un vrai défi d’arriver à l’arrivée, alors j’espère que cette fois-ci nous aurons un peu plus de chance. Nous venons d’être pris dans de nombreux accidents. Nulle part où se cacher. Cela n’a tout simplement pas été si bon pour nous. Nous n’avons pas terminé une course de speedway cette année, donc je suppose que les chances sont en notre faveur pour terminer celui-ci, espérons-le.”

La course n’a pas pu avoir lieu dimanche soir car Talladega n’a pas de feux. Comme mentionné par ESPN, la course Xfinity qui a eu lieu samedi a dû se terminer six tours plus tôt en raison de l’obscurité imminente. De plus, repousser serait un problème pour NBC puisque le réseau diffuse le retour de Tom Brady aux New Egland Patriots.

“Je vais participer à une course de superspeedway en dessous de la ligne de coupure, donc c’est définitivement un week-end stressant”, a déclaré dimanche Alex Bowman, un pilote qui participe également aux séries éliminatoires. “Nous allons courir pour gagner, n’est-ce pas? C’est notre plan de match.”