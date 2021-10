Nascar Heat Ultimate Edition + passe à la vitesse supérieure le mois prochain

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Motorsports Games a annoncé que Nascar Heat Ultimate Edition + accélérera sur un Switch près de chez vous le mois prochain, apportant la série à la plate-forme hybride de Nintendo pour la première fois.

Il s’agit du jeu vidéo officiel de la saison 2020, avec toutes les équipes officielles 2020, les pilotes, les voitures et le calendrier des trois Nascar National Series présents et corrects. Il propose également le Xtreme Dirt Tour, avec 39 pistes incluses dans le jeu au total.

La version Switch contiendra toutes les fonctionnalités trouvées dans Nascar Heat 5, y compris des améliorations de gameplay à l’IA, plus d’options de caméra et l’option pour les DNF, et bénéficiera également de la liste des voitures de la série Nascar Cup 2021 et des schémas de peinture primaires 2021. Voici une énorme liste de fonctionnalités pour tout vous dire à ce sujet :

TRAITS:

• Mode Carrière – Progressez dans les séries d’alimentation (Xtreme Dirt, Gander Trucks et Xfinity Series) pour atteindre la NASCAR Cup Series ou lancez-vous directement et commencez au sommet.

• Statistiques améliorées – Suivez vos progrès tout au long de la carrière avec des statistiques plus détaillées et améliorées offrant beaucoup plus de perspicacité.

• Améliorations du gameplay – Amélioration de l’IA, plus d’options de caméra de joueur et DNF.

• Un tout nouveau mode de test – Perfectionnez vos lignes de course et expérimentez pour trouver la meilleure configuration de voiture pour chaque piste.

• Mode Défi – Le tout nouveau mode Défi en ligne vous offre des scénarios de course uniques à compléter avec une variété de gameplay.

• Circuits officiels – 39 circuits authentiques sur lesquels vous pouvez courir à travers les différentes séries, y compris Daytona International Speedway, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis Motor Speedway et le Talladega Superspeedway, ainsi que 9 pistes de terre.

• Multijoueur – Faites la course en ligne avec jusqu’à 16 joueurs ou profitez du multijoueur local en écran partagé avec un ami.

• Cabine de peinture – Encore plus d’améliorations, y compris de nouvelles polices et schémas numériques.

Le jeu sera lancé le 19 novembre et sera disponible à la fois physiquement et numériquement ; il est actuellement disponible en précommande sur l’eShop pour 39,99 $, et vous devriez commencer à voir des options de précommande physiques apparaître bientôt chez les détaillants, si ce n’est déjà fait.

Êtes-vous un fan de Nascar? Allez-vous prendre celui-ci le mois prochain? Faites le nous savoir dans les commentaires.