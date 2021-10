NASCAR joue le deuxième violon de la F1 pour la première fois

NASCAR, le roi de longue date du sport automobile aux États-Unis, n’a jamais eu à se soucier de la F1, la populaire série de globe-trotters qui n’a jamais vraiment attrapé les Américains.

Puis vint « Drive to Survive » sur Netflix, une docuserie de Formule 1 qui, pendant trois saisons, a donné aux téléspectateurs un regard derrière la corde de velours sur les superstars internationales de la F1, leur vie glamour, la compétition acharnée et la prétendue vulgarité de Red Le patron des taureaux Christian Horner.

Peut-être que le spectacle est embelli – le leader actuel du championnat, Max Verstappen, a déclaré à l’Associated Press que les producteurs « ont simulé beaucoup de rivalités qui n’existent pas vraiment » et qu’il ne participe pas cette saison – mais cela ne semblait pas avoir d’importance lorsque la F1 est arrivée à Austin, Texas la semaine dernière.

Le premier voyage de la série aux États-Unis en deux ans à cause de la pandémie ressemblait à la seconde venue des Beatles. Même NASCAR ne nierait pas qu’il s’agissait d’un deuxième violon dimanche.

Personne n’avait besoin de voir les foules massives du Grand Prix des États-Unis pour le savoir : un coup d’œil aux tribunes NASCAR lors des deux dernières courses éliminatoires était une confirmation suffisante.

Meghan Thee Stallion, Rory McIlroy, Serena Williams et Shaquille O’Neal faisaient partie des 140 000 du Circuit des Amériques dimanche à regarder Verstappen, 24 ans, battre le septuple champion du monde Lewis Hamilton pour la huitième fois cette saison.

Au Kansas Speedway à peu près au même moment, deux fans déguisés en Ricky Bobby et Cal Naughton Jr. de « Talladega Nights » ont traversé sans but la fan zone vide pendant la prière d’avant course.

Denny Hamlin a sonné l’alarme la semaine dernière après que NASCAR a couru devant une foule clairsemée au Texas Motor Speedway, le triple vainqueur du Daytona 500 qualifiant la participation de « grande déception » juste avant tout le buzz sur « la plus grande foule de l’histoire montrant pour COTA F1.”

Hamlin, en fait, dit qu’il regarde plus de F1 cette saison que jamais auparavant. Il a choisi le bon moment – ​​le combat pour le titre de Verstappen et Hamilton est l’un des plus excitants depuis des années – mais les courses de F1 notées avec précision sont essentiellement une bataille entre Red Bull et Mercedes avec d’autres gagnants une rareté.

« C’est fou parce que vous savez, vous avez probablement 90% de chances de choisir les deux gars qui vont gagner. Deux personnes peuvent gagner, deux équipes peuvent gagner. Il n’y a pas beaucoup de courses côte à côte, par rapport à NASCAR, mais pourtant, les fans et les médias adorent ça », a déclaré Hamlin.

«Notre course en NASCAR, c’est la tête et les épaules au-dessus de tout ce qui se passe en ce moment. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire participer les gens? Il y a une sorte de déconnexion qui ne fait pas que cet accord fonctionne. »

Il y a quelque chose à ça. Les fans de course américains ont été attirés par les accidents et les chocs et les coups de NASCAR, mais les puristes préfèrent les courses à roues ouvertes et sa sophistication, sa dépendance à la technologie et l’accent mis sur la stratégie par rapport à la compétition roue à roue.

Mais il ne fait aucun doute qu’il manque quelque chose – et les équipes NASCAR le savent.

Hamlin et Michael Jordan, son copropriétaire de l’équipe de première année de la Cup Series 23XI Racing, ont rencontré le président de NASCAR Steve Phelps et l’associé directeur des Sports & Entertainment des Charlotte Hornets lors de l’ouverture des Hornets pour discuter de ce que le sport peut faire différemment. . Hamlin a déclaré que Phelps et d’autres dirigeants de NASCAR ont assisté à des événements sportifs à travers le pays dans le but de voir comment la série peut améliorer son expérience sur la piste.

Le Daytona 500 d’ouverture de saison répond généralement aux normes d’un événement à haute énergie. Le reste du programme ? La plupart du temps, cela ressemble à 35 jours de marmotte, de février à novembre.

« Avoir moins. Moins c’est plus, n’est-ce pas ? » a suggéré le champion en titre de la Coupe Chase Elliott comme moyen de rendre un week-end NASCAR à nouveau spécial.

Hamlin faisait partie de plusieurs pilotes qui ont blâmé carrément les promoteurs de la course, alléguant que la plupart s’appuyaient sur les 5,3 milliards de dollars réservés aux propriétaires de pistes dans le cadre du forfait télévisé de 8,2 milliards de dollars.

« Cela devrait être une grande chose quand nous viendrons en ville », a déclaré Hamlin. «Je pense que les pistes n’ont tout simplement pas été tenues à un niveau suffisamment élevé en matière de promotion. Je pense qu’ils ont vraiment laissé tomber la balle et c’est en grande partie parce que (la fréquentation n’est) qu’une si petite partie des revenus et que ce n’est pas un moteur pour eux.

Kyle Busch a déclaré qu’un ami de 10 ans qui vit à six minutes du Texas Motor Speedway n’avait aucune idée que NASCAR était en ville il y a deux week-ends. Il a plaisanté en disant que « rendre les promoteurs formidables à nouveau, c’est en quelque sorte notre ligne de conduite ».

« J’ai l’impression que les gens sont au COTA parce que (Formula One) ne vient ici qu’une fois par an, et vous savez, nous avons 38 spectacles et nous sommes donc redondants », a-t-il déclaré.

Les différences sont bien plus profondes au-delà de la course et du marketing.

L’émission F1 est à la fois sans publicité et diffusée sans commentaire de cornpone ou barres latérales burlesques. Les deux courses ont commencé en même temps dimanche, bien qu’un retard fulgurant au Kansas ait signifié que la course NASCAR s’est terminée environ trois heures après le drapeau vert : la course de F1 beaucoup plus courte s’est terminée quelques minutes seulement après que NASCAR a terminé la première de ses trois étapes.

« Ils ont une dynamique super intéressante avec le fonctionnement de leurs émissions télévisées », a déclaré Elliott. «Ils parlent des bonnes choses dans leurs émissions télévisées et la course a été vraiment bonne. Peu importe ce qui a déclenché ce processus de ces bonnes décisions et peut-être la chance du tirage au sort d’avoir de belles courses cette année avec quelques globes oculaires supplémentaires en même temps, c’est la bonne séquence d’événements pour eux et ils ont une bonne chose en cours. «

Les 20 pilotes de F1 ont également des conférences de presse obligatoires, augmentant leur visibilité et leur accessibilité apparente. La semaine dernière, une « question de fan » pour chaque groupe de pilotes est venue via une vidéo préenregistrée d’enfants qui ont tout demandé, de « quelle arme choisiriez-vous dans une apocalypse zombie » à « quelle fonctionnalité de la Batmobile mettriez-vous sur votre voiture F1 . «

Ce n’est pas que les pilotes NASCAR ne répondront pas à de telles questions – les huit prétendants aux séries éliminatoires, plus Corey LaJoie et Justin Haley ont répondu à la question sur l’apocalypse zombie dimanche matin – mais NASCAR a réduit sa disponibilité requise à 15 minutes avant la course et lorsque les pilotes se présentent. en place, certains semblent préférer subir un traitement de canal plutôt que de répondre à des questions.

La pandémie a réduit une grande partie de la pompe et des circonstances lors des événements NASCAR et le faible taux de vaccination dans tout le garage a forcé le leadership de la série à réduire les interactions auxquelles les fans occasionnels s’attendaient lors d’une course.

Et, il n’y a rien en piste jusqu’à la course. Chez COTA, la star de l’IndyCar Pato O’Ward a effectué des tours de démonstration, glissant sur toute la piste dans une McLaren, et Daniel Ricciardo a conduit la Chevrolet Wrangler n°3 1984 de feu Dale Earnhardt pendant les temps d’arrêt. Billy Joel a joué un concert sur le terrain et Shaq a organisé une soirée après la course.

Brad Keselowski, qui deviendra copropriétaire la saison prochaine de Roush Fenway Racing, a déclaré qu’il aimerait rencontrer des fans et signer des autographes chaque semaine, tout pour générer du buzz. Il a dit qu’il ne le ferait pas parce que les pistes facturent aux équipes et aux conducteurs entre 20 000 $ et 40 000 $ pour garer une remorque souvenir sur la propriété. Il a qualifié cela d’absurde.

«Quand j’ai commencé à venir aux courses avant que la diffusion ne soit si importante, il s’agissait davantage d’événements… vous pouviez aller à mi-chemin et vous aviez l’impression d’être à une foire. Ce n’est plus comme ça », a-t-il déclaré.

«Je ne vais pas payer 40 000 $ pour signer des autographes pour que vous récupériez l’argent du billet. Ça n’a aucun sens. Jusqu’à ce que ces choses changent, il y a au moins, de mon côté, une démotivation complète pour faire ces choses.

NASCAR a deux courses restantes cette saison, qui se termine le 7 novembre avec une finale de championnat gagnant-gagnant à Phoenix Raceway. L’événement a été annoncé à guichets fermés le 3 octobre, le premier Phoenix a atteint sa pleine capacité depuis qu’il a commencé à héberger NASCAR en 1988.

Il n’aura pas le faste et le glamour d’un week-end de F1, mais il est peu probable que NASCAR imite ces événements de toute façon, pas lorsqu’il court sur de nombreux sites deux fois par an. NASCAR ouvrira ses portes en 2022 avec une exposition au Los Angeles Memorial Coliseum et a déjà apporté des changements importants à son calendrier autrefois en vigueur.

D’autres parcours sur route ont été ajoutés, Bristol était recouvert de terre et il est question d’une course de rue potentielle un jour dans le centre-ville de Chicago.

La direction de NASCAR semble consciente de ses lacunes et espère que l’introduction retardée par la pandémie d’une nouvelle voiture l’année prochaine améliorera également la compétition sur piste. Mais il est grand temps de commencer à sortir des sentiers battus.