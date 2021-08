NASCAR Meilleurs paris pour Daytona ⋆ 10z viral

La dernière course de la saison régulière de la NASCAR Cup Series se termine ce soir sous les lumières de Daytona. Après avoir vérifié toutes les cotes de paris NASCAR, examinons les meilleurs paris et choix pour le Coke Zero Sugar 400 ce soir, samedi 28 août.

Cotes de paris NASCAR et meilleurs paris: Coke Zero Sugar 400

Un thème du passé

2020 : Guillaume Byron, 25-1

2019 : Justin Haley, *non répertorié

2018 : Erik Jones, 33-1

2017 : Ricky Stenhouse Jr., 30-1

Ce sont les quatre derniers gagnants de Daytona de l’été, répertoriés à côté de leurs cotes de paris. Byron, Haley et Jones ont vu leurs victoires respectives comme leurs seules victoires en Coupe de cette saison. La victoire de Stenhouse en 2017 était sa deuxième et dernière de cette saison. Par coïncidence, les deux victoires pour lui cette année-là sont survenues sur des superspeedways. Quoi qu’il en soit, quel fil d’or tiennent tous ces pilotes ? Ils étaient loin de gagner, en particulier Haley dont les chances auraient été quelque part dans la fourchette 250-1. Des conducteurs qui ont trouvé la magie, soit par leurs compétences de conduite, leur aide à la rédaction ou, dans le cas de Haley, la pluie. Une fois ces 15 minutes écoulées, ils n’ont plus jamais honoré le cercle de la victoire cette saison-là.

Ainsi, avec tout cela à l’esprit, et le fait que la moitié ou plus du terrain pourrait potentiellement s’effondrer, ce n’est pas une semaine pour les accessoires, les parlays ou les 10 premiers paris. C’est une semaine pour les gros swings, car lorsque la batte se connecte avec la balle, le gain peut être important sur les marchés de paris NASCAR.

Daytona est une piste pour prendre des aviateurs, surtout en été. Lorsque l’on considère les différents facteurs qui composent un événement de superspeedway comme Daytona (courses de packs, repêchage), il est logique que ce site contienne des coups plus longs, en termes de paris, de course à la victoire. Ajoutez à cela le fait qu’il s’agit de la dernière course de la saison régulière de la Coupe et que toute personne du 17e au 30e peut se frayer un chemin vers les séries éliminatoires via une victoire – un tout nouveau niveau de hasard potentiel est ajouté.

Corey Lajoie (+8000) remporte le Coke Zero Sugar 400

Actuellement, 15 pilotes correspondent au moule des coureurs qui pourraient se faufiler dans les séries éliminatoires avec une victoire samedi. La liste est la suivante, accompagnée de leur position de départ et des cotes actuelles sur BET MGM :

Matt Dibenedetto, 9e +2500 Ricky Stenhouse Jr., 12e +2000

Chris Buescher, 13e +4000

Chase Briscoe, 16e +5000

Tyler Reddick, 17e +3300

Bubba Wallace, 20e +2500

Erik Jones, 21e +6600

Ryan Newman, 23 +3300

Ryan Preece, 24e +6600

Cole Custer, 25 +5000

Daniel Suarez, 26e +5000

Austin Dillon, 27e +2000

Ross Chastain, 29e +4000

Anthony Alfredo, 32e +15000

Corey Lajoie, 33e +8000

Les deux pilotes les plus populaires de cette liste sont deux avec les cotes de paris NASCAR les plus courtes. Matt Dibenedetto (6,9%) et Austin Dillon (6,2%) se classent deuxième et troisième dans les pourcentages de billets les plus élevés, jeudi après-midi, selon BET MGM. Dillon a du sens sur la base de sa victoire au Daytona 500 2018 et de ses multiples top 10 sur les superspeedways. Dibenedetto peut surprendre les parieurs occasionnels, mais il a terminé trois fois de suite parmi les 12 premiers lors des courses estivales de Daytona. Sans oublier que Dibenedetto surfe sur une vague d’élan depuis son changement de chef d’équipe.

Dillon et Dibenedetto tombent carrément dans le camp des pilotes de superspeedway talentueux, avec des cotes de paris plus élevées qui ne sont pas trop élevées (comme Jones, Byron et Stenhouse Jr.). Cependant, avec des probabilités beaucoup plus importantes, Corey Lajoie se démarque comme un pouce endolori à +8000.

Non, ce n’est pas simplement courir après un nombre élevé. Si c’était le cas, alors les yeux se tourneraient vers Anthony Alfredo, qui a la cote la plus élevée à 150-1. Il s’agit d’un pilote de superspeedway établi, avec de la motivation et un numéro alléchant. Dans trois des quatre dernières courses de Daytona, Lajoie a franchi la ligne en neuvième ou mieux. Sa neuvième place au Daytona 500 a été stimulée par une poussée tardive avec son coéquipier Jamie McMurray, un coureur de superspeedway établi à part entière. Cette fois-ci, Lajoie aura Justin Haley (+10 000) dans son coin – le vainqueur de cette course il y a deux ans et plusieurs fois champion de superspeedway dans la série Xfinity. Avec les points et l’attention de Haley concentrés sur la série Xfinity, il n’a aucune raison de chercher une autre victoire pour lui-même, mais plutôt d’aider à catapulter son coéquipier dans le cercle de la victoire.

