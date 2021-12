NASCAR n’a pas approuvé la voiture ‘Let’s Go Brandon’ des pilotes, l’équipe l’a quand même annoncé

Il y a quelques mois, la gaffe d’un intervieweur a fait de « Let’s go Brandon », un slogan à droite. Le conducteur impliqué, Brandon Brown, a affirmé qu’il ne voulait rien avoir à faire avec la politique.

Cependant, Brown a rapidement changé de position lorsqu’il a eu du mal à obtenir qu’une entreprise parraine sa voiture. Jeudi, il a annoncé qu’il avait conclu un accord de parrainage avec LGBCoin, une société de crypto-monnaie. L’annonce semble cependant un peu prématurée.

Selon le Charlotte Observer, « NASCAR, cependant, n’a pas encore approuvé le sponsor et le schéma de peinture, a déclaré jeudi soir un porte-parole de NASCAR. Tout parrainage doit être approuvé par les responsables de NASCAR via un processus de soumission formel, ce qui n’a pas eu lieu dans ce cas. L’équipe de Brown a soumis le parrainage à NASCAR pour examen, a déclaré le porte-parole.

L’article note également que l’organisation n’aime pas vraiment le slogan et la tendance. Le président de NASCAR, Steve Phelps, a déclaré en novembre :

« Nous ne voulons pas nous associer à la politique, de gauche ou de droite. Nous avons évidemment et nous avons toujours eu en tant que sport un immense respect pour le bureau du président, peu importe qui siège. Je pense que c’est une situation malheureuse. Aimons-nous le fait que cela a en quelque sorte commencé avec NASCAR et qu’il gagne ensuite du terrain ailleurs? Non, nous ne sommes pas contents de ça. Mais nous continuerons à nous assurer que nous respectons le bureau du président. »

