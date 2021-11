NASCAR ne veut pas être associé au mème Let’s Go Brandon

« Je ressens pour Brandon », a déclaré le président de NASCAR, Steve Phelps, dans des remarques largement diffusées vendredi – et il ne parlait pas de « Brandon », comme dans l’euphémisme pour le président Biden qui est né lors d’une course NASCAR début octobre. C’est la course à l’origine du mème Let’s Go Brandon.

Dans ce cas, Phelps faisait en fait référence à Brandon Brown, le vainqueur de cette course début octobre au Talladega Superspeedway. Le présentateur sportif Kelli Stavast a commenté à un moment donné lors d’une interview avec Brown comment la foule semblait chanter en son honneur: « Allons-y, Brandon! » Comme tout le monde le sait probablement maintenant, ce n’est pas vraiment ce que la foule scandait. La foule s’adressait très clairement au président Biden, pas à Brandon. Seulement, avec une bombe f devant le nom du président au lieu de « Allons-y ! Depuis lors, cette phrase est devenue massivement populaire auprès des conservateurs – c’est pourquoi Phelps a apparemment décidé qu’il devait maintenant entrer dans la mêlée.

« Je ressens pour Brandon »

BREAKING REPORT : NASCAR va poursuivre toute utilisation illégale de ses marques, y compris sur les t-shirts populaires « LET’S GO BRANDON »… – Chuck Callesto (@ChuckCallesto) 6 novembre 2021

Ma partie préférée du chant Let’s Go Brandon est la façon dont il a commencé. Un journaliste essayant d’éclairer les téléspectateurs sur ce que les fans de NASCAR scandaient réellement. Un parfait résumé du monde d’aujourd’hui. – Lisa Boothe (@LisaMarieBoothe) 1er novembre 2021

Phelps ne veut pas du tout que NASCAR soit associé à cette chose.

L’organisation, a-t-il poursuivi, ne veut pas être identifiée à la politique de chaque côté du spectre. «C’est une situation malheureuse et je ressens pour Brandon. Je ressens pour Kelli », a déclaré Phelps, dans des propos rapportés par Fox News. «Je pense que, malheureusement, cela témoigne de l’état où nous en sommes en tant que pays. Nous ne voulons pas nous associer à la politique, à gauche ou à droite. »

La partie des commentaires de Phelps qui a particulièrement fait la une des journaux a à voir avec la répression qu’il a promise à quiconque utilise la marque NASCAR en relation avec le mème Let’s Go Brandon. Par exemple, les relier ensemble sur le même t-shirt à vendre (parce que c’est l’autre chose, il y a eu une explosion de marchandises sur le thème LGB car cette phrase a explosé en popularité parmi les conservateurs).

« Nous poursuivrons quiconque (utilise la marque NASCAR) et obtiendrons ce genre de choses », a déclaré Phelps. « Ce n’est pas bien. Ce n’est pas acceptable que vous utilisiez nos marques de commerce illégalement, que nous soyons d’accord ou non avec la position.

Let’s Go Brandon meme – l’interview NASCAR

Vous pouvez consulter la vidéo originale qui a lancé l’ensemble du mème Let’s Go Brandon ci-dessus. Encore une fois, un avertissement : la foule est très clairement en train de lâcher une bombe f.

Pour plus d’exemples de l’étendue de cette phrase, pendant ce temps, comme nous l’avons noté, le mème orne maintenant la marchandise. Dans le même ordre d’idées, un pilote de Southwest Airlines a déclenché tout un cycle d’actualités à lui tout seul, simplement pour avoir utilisé la phrase LGB depuis le cockpit, via l’interphone, lors d’une annonce aux passagers.

Bottom line: Ce mème est devenu extrêmement symbolique de la dynamique politique dans le pays en ce moment. Cela va embêter le président pour le reste de son mandat. Néanmoins, l’organisation NASCAR souhaite fondamentalement que tout le monde garde son nom à l’écart de toute cette affaire.

«Est-ce que nous aimons le fait que cela a en quelque sorte commencé avec NASCAR et qu’il gagne ensuite du terrain ailleurs? Non, nous ne sommes pas satisfaits de cela », a déclaré Phelps vendredi.