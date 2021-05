NASCAR revient aux racines avec 2022 voitures de nouvelle génération

Chase Elliott, Joey Logano et Denny Hamlin ont conduit leurs nouvelles voitures de poney sportives à travers la fumée et les lumières des machines à brouillard que NASCAR a utilisées pour sa première présentation sophistiquée en plus d’un an.

L’avenir du sport repose sur la voiture Next-Gen dévoilée cette semaine dans un auditorium sombre de Charlotte, où les déménageurs et les shakers de NASCAR se sont réunis pour avoir le premier aperçu des nouvelles Chevrolet Camaro, Ford Mustang et Toyota Camry.

Jamais auparavant toutes les parties prenantes de NASCAR n’avaient collaboré sur un projet pour le bien du sport, mettant tous de côté leurs intérêts personnels pour des raisons de compétition, de maîtrise des coûts et de pertinence du fabricant.

«Chevrolet veut avoir une voiture compétitive sur la bonne voie. Mais tout autant, nous voulons avoir une voiture qui s’aligne sur quelque chose que quelqu’un peut acheter dans une salle d’exposition », a déclaré Elliott.

City Chevrolet, le concessionnaire qui a lancé la carrière du propriétaire de l’équipe Hall of Fame, Rick Hendrick, s’est assis à seulement trois miles de la route du dévoilement avec un parking plein de Camaros légaux. Si la Next Gen fonctionne, les téléspectateurs regarderont une course puis se dirigeront vers leur concessionnaire le plus proche pour acheter une voiture.

«Cela a toujours été une partie importante du sport, une partie importante de NASCAR -« Gagnez le dimanche, vendez le lundi ». Maintenant que nous avons plus de pertinence, quiconque veut acheter une Mustang, ça résonne encore plus pour eux », a déclaré Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Performance Motorsports.

La Next Gen a été proposée pour la première fois en 2018 et devait initialement être sur les rails cette saison. Il a été reporté d’un an par la pandémie et ne se mettra plus sur les rails qu’en février prochain, lorsque la saison débutera à Daytona International Speedway.

NASCAR ne voulait pas retarder le projet car il a tellement d’espoir lié à la voiture Next Gen. Mais il était impossible de maintenir un calendrier d’essais en piste au début de la pandémie et NASCAR a eu des difficultés à obtenir les pièces nécessaires pour achever le développement des voitures.

Il n’y a pas de plafond de dépenses dans NASCAR et les équipes aux poches profondes gagnent des courses parce qu’elles ont les ressources que les petites équipes n’ont pas. La Next Gen est conçue pour créer la parité et donner aux petits gars une chance de se battre sur la piste.

Les fabricants à source unique construiront le châssis, fourniront des pièces et fourniront les corps en composite de carbone pour la première fois en 73 ans d’histoire de NASCAR. Cela signifie que toutes les pièces et pièces proviendront des mêmes fournisseurs et que chaque équipe ne peut avoir que sept voitures à la fois au lieu d’une flotte illimitée.

Bien qu’il y ait eu 10 vainqueurs en 11 courses cette saison, un seul est issu d’une équipe outsider: Michael McDowell a battu 100-1 pour remporter le Daytona 500.

Spire Motorsports a regardé le modèle Next Gen et pensait que cela changerait les chances pour les petites équipes. Spire a acheté sa première charte pour participer à la compétition de la Coupe avant la saison 2019 et dispose désormais de trois des 36 places de départ garanties chaque semaine dans le domaine des 40 voitures. Rick Ware Racing en possède trois et une part d’un quatrième.

L’intérêt est si élevé qu’une guerre d’enchères a éclaté l’été dernier lorsque trois nouvelles équipes ont chassé les charters. Lorsque Spire a acheté sa première charte, ce n’était pas une agence, ni une équipe de course, et ne l’a achetée que parce que personne d’autre n’était intéressé.

La Next Gen est également censée améliorer la course sur tout le terrain en fonction des changements apportés à la construction de la voiture.

La voiture est conçue pour donner aux conducteurs un plus grand contrôle et mettre l’accent sur la stratégie de course, le personnel de l’équipe et la configuration du véhicule. La forme symétrique de la carrosserie réduit considérablement la force latérale, ce qui, en théorie, devrait rendre les voitures plus difficiles à conduire dans les virages – la voiture actuelle de NASCAR est décalée et non symétrique.

La carrosserie composite est conçue pour minimiser les dommages en course qui autrement affecteraient la tenue de route et entraîneraient d’autres incidents susceptibles de modifier une course. Et les nouveaux pneus plus larges sont conçus pour permettre à Goodyear d’apporter un composé plus souple pour améliorer les options de dépassement et de stratégie.

Le look de la voiture remet «le stock en stock», a noté le président de NASCAR, Steve Phelps, qui avait promis de le livrer aux fans de course.

Mais la Next Gen a également ajouté des améliorations modernes que l’on trouve sur les tramways d’aujourd’hui – direction à crémaillère, suspension arrière indépendante, roues plus grandes et connectivité améliorée pour permettre une caméra embarquée dans chaque véhicule. Il y a aussi la capacité de s’adapter à l’évolution de la technologie.

C’est essentiel car NASCAR tente d’attirer un nouveau fabricant pour qu’il rejoigne Chevrolet, Ford et Toyota.

Dodge a quitté le sport après la saison 2012 et Phelps a déclaré que les nouveaux constructeurs automobiles ne seraient pas intéressés à rejoindre jusqu’à ce qu’une nouvelle voiture soit conçue.

La prochaine génération devrait rendre NASCAR attrayant pour les autres fabricants, d’autant plus que la technologie hybride est explorée. La nouvelle voiture, pour le moment, continuera à utiliser des moteurs V8 à combustion interne, produits par chacun des trois constructeurs.

Mais amener une nouvelle concurrence était un objectif pour les trois fabricants actuels de NASCAR.

«Plus il y a de constructeurs avec lesquels nous pouvons rivaliser sur piste, mieux c’est», a déclaré David Wilson, président de Toyota Racing Development.

«Le point d’entrée avec la voiture que nous avons pilotée est tout simplement trop raide pour attirer un nouveau constructeur. Nous pensons qu’avec Next Gen, la pertinence pour un OEM, c’est une réinitialisation qu’il y a une probabilité beaucoup plus élevée que nous pourrions voir un autre OEM ou deux », a-t-il ajouté. (Rapport de Jenna Fryer / AP)