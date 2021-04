NASCAR revient et aperçu IndyCar

Martin Truex Jr a gagné pour la troisième fois lors des quatre dernières courses à Martinsville lorsque NASCAR est revenu le week-end dernier, tandis qu’IndyCar démarre en Alabama dimanche.

Truex était absorbé dans une bataille serrée avec son coéquipier de Joe Gibbs Racing, Denny Hamlin, faisant la passe pour le bâton de tête avec 15 tours à faire. Hamlin a perdu le rythme et s’est retrouvé pris dans une bagarre avec Chase Elliott pour la deuxième place, le champion 2020 Elliott revenant à la maison deuxième au drapeau.

S’exprimant à Victory Lane, Truex a déclaré: «Cet endroit est devenu un terrain de jeu pour nous, je suppose. Nous n’avons pas eu la meilleure voiture de la journée, mais nous avons continué à travailler dessus et nous ne l’avons jamais abandonnée.

La course a été pluvieuse samedi soir après seulement 42 tours sur l’ovale de 0,526 mile. L’action au «trombone» s’est plutôt terminée un jour plus tard, dimanche après-midi.

Hamlin, qui a mené 276 tours, n’était pas le seul pilote dominant à quitter Martinsville en se sentant trompé. Ryan Blaney de l’équipe Penske a mené 157 tours et a balayé les étapes 1 et 2. Un problème dans les stands a coûté au n ° 12 une chance de gagner, chutant au 19e et grimpant au 11e à l’arrivée.

Le 387e tour a vu un empilement important sur le backstretch lorsque Kyle Busch et Chris Buescher se sont réunis, bloquant la ligne droite. Une douzaine de voitures n’avaient nulle part où aller pour terminer la journée pour les espoirs du championnat Alex Bowman et Brad Keselowski.

“Combien de voitures ont été impliquées dans ce gros accident à Martinsville?” “Oui.” pic.twitter.com/29O3V99igu – FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) 12 avril 2021

Dans la série Xfinity, Josh Berry a remporté une première victoire en série avec un autre mouvement pour la victoire dans les dernières étapes de la course. Avec 28 tours à faire, Berry a dépassé la recrue Ty Gibbs et a contrôlé la course jusqu’à la fin.

«J’ai eu un bon écart qui m’a permis d’être patient et de ne pas paniquer», a déclaré Berry.

«C’est incroyable, mec. Ça l’est vraiment. Cela va vraiment prendre un certain temps pour s’imprégner de cela. “

Berry court sur un contrat à temps partiel pour JR Motorsports de Dale Earnhardt Jr.

La saison IndyCar 2021 démarre ce week-end avec le Grand Prix Honda Indy d’Alabama qui se déroule au Barber Motorsports Park. La course lancera un triple en-tête IndyCar avec des courses à Saint-Pétersbourg et au Texas Motor Speedway à venir, dont le Texas est lui-même un double-en-tête avec des courses samedi et dimanche.

Le mois de mai emmène la série à Indianapolis pour le Grand Prix GMR sur route avant l’Indy 500 le 30 mai. Détroit obtient également un double à Belle Isle avant Road America et un événement le 4 juillet à Mid-Ohio.

Le circuit de Nashville Street fait ses débuts en août avant le Bommarito 500 au WWT Raceway. Les courses à Portland et à Laguna Seca terminent la série avant la finale du Grand Prix Acura de Long Beach.

Il serait difficile de dominer la gamme de pilotes de cette saison avec le septuple champion de la NASCAR Cup, Jimmie Johnson, qui passe à IndyCar, aux côtés de l’ancien pilote de F1 Romain Grosjean et du triple champion des Supercars Scott McLaughlin.

Juan Pablo Montoya reviendra sur l’Indy 500 avec Arrow McLaren SP. James Hinchcliffe revient à un siège à plein temps aux côtés des icônes IndyCar Scott Dixon, Will Power, Alexander Rossi, Ryan Hunter-Reay et le jeune Colton Herta.