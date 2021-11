NASCAR : Zero to hero Larson est le favori du titre

Le pilote Zero to Hero NASCAR, Kyle Larson, a entendu dire que la force mentale est nécessaire pour remporter un championnat, mais ne sait pas si c’est vrai – et si cela est nécessaire, eh bien, il ne se considère pas comme le favori du championnat ce week-end à Phoenix.

La ténacité, a déclaré Larson, lui fait penser au pilote vétéran Kevin Harvick. Et quand il pense à la force mentale, Larson fait référence à Tony Stewart et à la conférence de presse de 2011 où Stewart a critiqué Carl Edwards dès le début du titre.

Mais Larson ? Dure? Il mesure 5 pieds 6 pouces et pèse 135 livres. Lorsqu’on lui a demandé quelle arme il choisirait dans une apocalypse zombie, Larson a répondu qu’il prendrait ses ordres de ses collègues chauffeurs Chase Elliott, Ryan Blaney et Corey LaJoie. Il les laisserait diriger.

« Les gens me disent tout le temps qu’il faut être fort mentalement pour gagner le championnat, et j’ai l’impression que suffisamment de gens le disent sur le fait que vous devez agir différemment au moment des séries éliminatoires », a déclaré Larson. « Mais je ne suis pas un dur à cuire. Donc je ne sais pas être dur. Je ne sais pas ce que je suis « censé » faire.

Il va très bien.

Larson, 29 ans, a été considéré comme un futur champion NASCAR toute sa carrière. Il est venu à la série en tant que sensation de voiture de sprint de 19 ans et ceux qui savent de telles choses ont dit que Larson était encore meilleur que Jeff Gordon et Stewart, une paire de pilotes qui ont commencé sur la terre et sont maintenant NASCAR Hall of Famers.

Il n’a pas déçu à son arrivée en 2012, mais son équipement Chip Ganassi Racing était rarement assez rapide. Larson a récolté six victoires sous-performantes avec Ganassi.

Pourtant, il était un agent libre très recherché à la fin de la saison 2020 et Larson aurait probablement pu nommer son prix avec une nouvelle équipe – jusqu’à ce qu’il utilise une insulte raciale lors d’une course en ligne au début de la pandémie. NASCAR l’a suspendu pour la saison, Ganassi a dû le licencier pour apaiser les sponsors en colère et Larson n’était pas sûr s’il reviendrait un jour.

Mais le voici, dirigé vers la course de dimanche en Arizona dans le retour de tous les retours. Il est le pilote vedette de Hendrick Motorsports, l’équipe la plus victorieuse de NASCAR qui l’a embauché de son bannissement il y a un an, et le favori pour clore sa saison de neuf victoires avec un championnat.

Sur la piste, il a été pratiquement imbattable. Il a également fait du sponsor HendrickCars.com l’un des sites d’achat de voitures les plus en vue. Son contrat a été prolongé jusqu’en 2023.

Larson, à sa septième saison complète de Coupe, est le nouveau gars d’Hendrick.

Lorsqu’on lui a demandé si Larson avait fait tout ce qu’il attendait lorsqu’il lui a offert la Chevrolet n°5 pour une seconde chance en NASCAR, Hendrick a répondu : « Plus. Bien plus que je ne m’attendrais à ce qu’il fasse.

« Il a été à la tête de tout notre programme pour nourrir les gens. Je ne connais aucun pilote aussi occupé que ce gars-là, qui passe autant de temps à essayer de faire du bien aux autres », a déclaré Hendrick. « Si vous regardez simplement ses antécédents, ce qu’il a accompli cette année, aller et visiter des banques alimentaires, des écoles, donner de l’argent, essayer juste d’être un citoyen modèle… Il l’a fait tout seul. »

Larson a passé sa saison d’exil principalement dans le monde des voitures de sprint, parcourant le pays dans un camping-car avec sa femme et ses deux enfants, sautant de piste en piste, de voiture en voiture, où que le spectacle ait lieu en ville. Il a remporté très publiquement 46 courses.

Larson dit qu’il était naïf, pas raciste, lorsqu’il a prononcé le « mot n » en avril 2020. Et il allait bien si la conséquence de ne pas savoir mieux signifiait la fin de sa carrière prometteuse en NASCAR.

« Jusqu’à ce que cela se produise, je ne pensais pas vraiment que j’allais revenir un jour en Cup Series et rien ne semblait trop prometteur », a déclaré Larson. « Je l’ai accepté. Je passais le temps de ma vie à courir, à sprinter avec des voitures et des miniatures, puis sur des modèles en retard. Je faisais des choses que j’ai toujours voulu faire – je ne pensais peut-être pas que je le ferais à 28 ans – mais je l’ai accepté.

Il est maintenant le pilote que beaucoup prédisaient qu’il allait être. Il a remporté deux fois cette saison une séquence de trois victoires consécutives et a été le pilote le jour où Hendrick Motorsports a dépassé Petty Enterprises en tant qu’équipe la plus victorieuse en NASCAR.

Larson a gagné quatre fois en séries éliminatoires et sa victoire il y a deux semaines au Kansas a fait de lui le seul des quatre pilotes du championnat à remporter sa place en finale.

Il ne peut pas vraiment expliquer pourquoi tout clique chez Hendrick, où il a reçu l’équipage final pour travailler avec le septuple champion à la retraite Jimmie Johnson. Larson pense également qu’il est préférable de cette façon, que le chef d’équipe Cliff Daniels puisse en apprendre davantage en examinant les données qu’il ne le peut de son chauffeur.

Steve Letarte, ancien chef d’équipe de Gordon et Dale Earnhardt Jr. et maintenant analyste pour NBC Sports, pense que Larson rester à l’écart de Daniels a été la clé.

« Kyle admet lui-même qu’il ne comprend pas les réglages d’une voiture de Coupe. Il monte simplement dans la voiture et la conduit aussi vite qu’elle peut être conduite ou au niveau que Cliff s’attend à ce qu’il la conduise », a déclaré Letarte. « Ils ont une relation de travail très impressionnante. »

Le duo doit cliquer à nouveau dimanche, où Larson doit battre Elliott, Hamlin et Martin Truex Jr. dans la finale du vainqueur. Elliott et Truex sont d’anciens champions, Hamlin est à 0 sur 4 en chances de titre et c’est la première tentative de Larson.

Larson a déclaré qu’il ne savait pas ce qu’il ressentirait s’il ne clôturait pas son année de retour avec un championnat.

« C’est difficile pour moi de penser si les gens se souviendront vraiment si vous ne gagnez pas le championnat. Vous pouvez lire dans cette pression supplémentaire que je veux gagner encore plus le championnat pour couronner ce qui a été une excellente saison », a déclaré Larson. « C’est donc mon objectif. Et j’espère que nous pourrons terminer et être mentionnés comme l’une des cinq meilleures saisons de tous les temps. » (Rapport de Jenna Fry)