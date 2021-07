Nasdaq 100 en route vers 15000 ! Voici comment investir dans les meilleures actions américaines d’Inde

L’Invesco QQQ est un fonds négocié en bourse qui vous donne accès aux 100 sociétés du Nasdaq en un seul investissement.

L’indice Nasdaq-100 (NDX) est à une distance de 15 000 et la discussion est déjà ouverte pour que l’indice technologique passe à 20 000 d’ici la fin de l’année. Comme le 14 juillet, le NDX était à un niveau d’environ 14 900,44, 0,17% au-dessus de sa clôture précédente. En juin 2020, le Nasdaq 100 avait franchi les 10000 pour la première fois et depuis lors, il s’agit d’une hausse de près de 50% (rendement absolu) pour l’indice s’il atteint 15000 à court terme. Pour que le Nasdaq-100 atteigne 20000 d’ici décembre 2021, l’indice doit augmenter de près de 33% en valeur absolue, par rapport aux niveaux actuels.

Début mars et mai 2021, la divergence entre les deux principaux indices – Nasdaq 100 et S&P 500 était cependant assez visible, le premier ayant désormais confortablement rattrapé le second.

Certaines des actions américaines les plus performantes telles que Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) et Google (GOOG) collectivement connues sous le nom d’actions FAANG font partie de l’indice Nasdaq 100.

Le Nasdaq 100 a gagné près de 48% au cours des 12 derniers mois et proche d’un rendement absolu ou total d’environ 200 % et 550 % sur 5 ans et 10 ans respectivement.

Au cours de la dernière année, les géants de la technologie comme NVIDIA, Microsoft et les autres principales actions américaines ont été à l’avant-garde de cette course haussière. Apple (AAPL), NVIDIA, Adobe, PayPal Holdings, Amazon (AMZN), Tesla sont déjà en hausse de plus de 10% au cours du dernier mois.

Le potentiel de croissance de ces entreprises technologiques en termes de revenus et de parts de marché est énorme. Les marchés et les cours des actions n’évoluent jamais en ligne droite et toute baisse des prix de ces actions peut être utilisée comme une longue opportunité d’y investir.

L’indice Nasdaq 100 depuis sa création en 1985 est un indice de croissance à grande capitalisation et comprend 100 des meilleures sociétés non financières nationales et internationales en fonction de la capitalisation boursière. L’indice reflète les sociétés des principaux groupes industriels, notamment le matériel informatique et les logiciels, les télécommunications, le commerce de détail et la biotechnologie. Notamment, ce qu’il ne comprend pas, ce sont les actions des banques et des sociétés financières, y compris les sociétés d’investissement.

Si vous n’avez pas encore intégré l’indice Nasdaq 100, tout n’est pas perdu. Assis en Inde, vous pouvez investir dans vos entreprises préférées comme Amazon, Facebook, Microsoft et plus encore. Il existe des maisons de courtage étrangères pour vous aider à ouvrir un compte de trading international après avoir terminé toutes vos formalités de KYC et autres formalités de change afin de respecter les directives de la RBI.

Pour ouvrir un compte boursier américain, qui comprendra un compte de courtage américain, vous pouvez terminer le processus d’ouverture de compte entièrement en ligne en téléchargeant des copies numérisées de la pièce d’identité et du justificatif d’adresse. Une fois le compte ouvert, vous pouvez verser les fonds via les services bancaires nets de la plupart des grandes banques indiennes. Investir dans les meilleures actions américaines d’Inde n’a jamais été aussi simple que cela.

Si vous cherchez à détenir toutes les actions du Nasdaq 100, l’achat de l’ETF lié à l’indice est l’option. L’Invesco QQQ est un fonds négocié en bourse qui vous donne accès aux sociétés du Nasdaq 100 en un seul investissement.

Avec des niveaux d’environ 20 000 sur le Nasdaq 100 attendus d’ici la fin de l’année, vous ne voudrez certainement pas manquer le bus, cette fois. En tant qu’investisseur indien, il est préférable de se diversifier à l’échelle mondiale et d’apporter la saveur internationale à votre portefeuille indien avec les meilleures actions américaines de 2021.

